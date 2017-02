Odbojkaš Ermin Jusufović i karatistkinja Nejra Džafić proglašeni su najboljim sportistima Tuzlanskog kantona (TK) u 2016. godini u 23. izboru Sportskog saveza TK, a koji je održan večeras u Bosanskom kulturnom centru (BKC) u Tuzli.

Odbojkaš Ermin Jusufović član je Sportskog kluba invalida u sjedećoj odbojci Sinovi Bosne iz Lukavca, a član je i reprezentacije BiH u sjedećoj odbojci od 2001. godine.



Zlato na evropskim takmičenjima osvojio je osam puta. Na svjetskim prvenstvima osvojio je tri zlatne i jednu srebrenu medalju. Na Paraolimpijskim igrama dva puta se okitio zlatom, a isto toliko puta i srebrom.



Na Paraolimpijadi u Brazilu 2016. godine skupa sa svojim kolegama bh. reprezentativcima osvojio je srebro. Sa svojim klubom osvojio je treće mjesto u premijer ligi BiH.



"Sportski savez TK je izabravši osobu sa invaliditetom sa područja TK, cjenivši sportski rezultat u invalidskoj konkurenciji isključivo po svojoj sportskoj vrijednosti poslao najsnažniju i najhumaniju poruku sportskoj javnosti u BiH. Koristim ovu priliku da se zahvalim svima onima koji su dali doprinos osvajanjem ovog sportskog rezultata, a posebnu zahvalnost želim uputiti svojoj porodici koja je podnijela najveću žrtvu na mom sportskom putu", kazao je Jusufović u svom obraćanju prisutnima.



Karatistkinja Nejra Džafić članica je tuzlanskog Kluba borilačkih sportova (KBS) Tuzla-Sinbra. Osvajanjem zlatne medalje na svjetskom kupu za kadete, juniore i mlađe seniore u kategoriji 61 kg do 21. godine koji je održan u Umagu, ostvarila je jedan od najbljih rezultata u historiji bh. karatea.



Državna je prvakinja u borbama do 21. godine u kategoriji do 68 kg, a viceprvakinjom države proglašena je u seniorskoj konkurenciji, također u borbama u kategoriji do 61 kg.



"Interesantno je da je moj tata prije 40 godina bio jedan od deset sportista Tuzle, tako da sam ja ta koja nastavlja tradiciju. Obično sam bila ta koja je sjedila u publici i gledala svoje uzore na ovom mjestu, tako da vjerovatno među vama sjedi neko ko će biti ovdje na bini narednom periodu. Želim se zahvaliti treneru, porodici, klupskim kolegama te Sportskom savezu TK i žiriju koji je nagradio moj rezultat postignut u konkurenciji od 53 zemlje", kazala je Džafić.



U okviru tradicionalne manifestacije Izbor sportiste TK ocjenjivački žiri u sastavu: Muhamed Avdić (predsjednik), Fadil Kudumović, Merima Softić, Una Selman-Žilić, Alija Hasić, Mirsad Halilagić i Mursel Delić odabrao je najbolje u 11 kategorija.



U kategoriji sportista invalida nagrada za najbolju ekipu pripala je Sportskom klubu invalida u sjedećoj odbojci Sinovi Bosne iz Lukavca, a najboljim trenerom proglašen je Ejub Mehmedović strateg Odbojkaškog kluba Drina iz Sapne.



Najbolja sportistkinja u ovoj kategoriji je Kadira Nukić, članica ženske ekipe Streljačko-invalidskog kluba Tuzla, dok je titulu najboljeg sportiste u prošloj godini ponio Mirsad Hasić iz istog kluba.



U konkurenciji kadeta najboljom je proglašena karatistkinja Dina Mahmut iz KBS Tuzla-Sinbra, dok je najboljim u kategoriji juniora proglašen karatista Kluba borilačkih sportova ORKKA Hamza Čajić.



Za najboljeg trenera u 2016. godini izabran je Sakib Malkočević, dugogodišnji trener u svim selekcijama Fudbalskog kluba Sloboda iz Tuzle i selektor kadetske nogometne reprezentacije BiH.



Najbolja ekipa u 2016. je seniorska ekipa tuzlanske Slobode.



Pored priznanja za najbolje sportiste, ekipe i trenere, Kantonalni sportski savez dodijelio je i priznanja zaslužnim pojedincima za doprinos u razvoju i popularizaciji sporta.