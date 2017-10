U Cazinu će se 14. i 15. oktobra održati enduro trka pod nazivom The Race of Pain, a očekuje se preko 160 učesnika iz brojnih zemalja Evrope, ali i veliki broj posjetilaca, najavljuju organizatori.

Nakon prošlogodišnjeg prvog izdanja koje je dobilo odlične ocjene od organizacije događaja, konfiguracije staze, pa sve do dočeka gostiju, ovogodišnja enduro trka u Cazinu trebala bi biti na još većem nivou. Radi se o izuzetno zahtjevnom projektu, budući da u Cazin dolazi preko 160 enduro vozača, od toga preko 90 posto iz zemalja širom Evrope.Čelni ljudi Moto kluba MX-Enduro iz Cazina ne kriju zadovoljstvo što su mnogobrojni enduro vozači širom Evrope prepoznali utrku The Race of Pain te pokazali iznimno interesovanje i za ovogodišnji nastup."U suštini sve je već spremno, čak i da trka sutra kreće. Maksimalno smo se potrudili da sve bude na visokom nivou. Prijavljeni su vozači iz BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Švedske, Poljske, Austrije i brojnih drugih zemalja. Geografski smo blizu drugim zemljama Evrope, Cazin je svega 130 km od Zagreba, te očekujemo u budućnosti da, u odnosu na druge trke ovog tipa u BiH, možemo značajno napredovati", rekao je Mustafa Hadžić, direktor trke.Tokom vožnje, vozači će prelaziti preko prašine, blata, kamenja, potoka i mnogih nepristupačnih predjela na cazinskim brdima, gdje zasigurno neće faliti adrenalina. S obzirom na to da će u Cazin doći i neka velika imena ovog sporta, organizatori su 'otežali' stazu i učinili još izazovnijom."Dolaze nam najbolji vozači Slovenije, Hrvatske i Švedske, odnosno vozači koji su vozili svjetska takmičenja za enduro i nalaze se u samom vrhu svjetske liste. Samim najavama njihovog dolaska morali smo se potruditi da im napravimo nešto puno zanimljivije jer oni traže stazu koja je doslovno nemoguća za proći", istakao je Hadžić.Gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević je istakao da gradske vlasti prepoznaju potencijal ovog događaja i da će, kao i prošle godine, dati podršku projektu."Nama je veoma bitno da se događaj ovakvog kapaciteta i međunarodnog karaktera održava u našem gradu. Svi hotelski kapaciteti u Cazinu su popunjeni i to je ekonomsko-turistički efekat događaja. Dakle, dolazi daleko veći broj posjetilaca, nego učesnika. Prošle godine smo imati prvi put ovu utrku i očito da se radilo o dobroj organizaciji. Pokazalo se da je Cazin sredina u koju se učesnici i posjetioci žele vratiti i nama je drago da ove godine imamo i veći broj učesnika i da je zainteresiranost na toj razini", rekao je Ogrešević.Podršku događaju dali su i gradski i kantonalni sportski savez te brojne privatne firme."Ovakav projekat donijet će trostruko više sredstava ovom kantonu i gradu Cazinu i to je najbolji odgovor svima onima koji kažu da se u sport ne isplati ulagati", istakao je Emir Dautović, predsjednik Sportskog saveza USK.Sportski spektakl enduro utrka The Race of Pain održaće se tokom vikenda na području izletišta Stovrela. U subotu će biti održane kvalifikacije, dok je za nedjelju predviđena glavna trka.