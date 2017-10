Dvadesettrogodišnji Eldin Omerović iz Sarajeva osvojio je osmo mjesto na Evropskom prvenstvu u dizanju tegova.

Prvenstvo se održalo u periodu od 16. do 22. oktobra u Durresu u Albaniji, gdje je nastupio u olimpijskom dizanju tegova u kategoriji do 94 kilograma do 23 godine. Kao jedini predstavnik i takmičar iz BiH, Eldin je zauzeo osmo mjesto.



"Veoma sam ponosan što sam se našao među deset najboljih u Evropi. To je za našu zemlju zaista ogroman uspjeh. Dizanje tegova je jedan od najtežih sportova, a BiH je kao jedna mala država uspjela 20. oktobra biti ravnopravna sa svim svjetskim silama. Velika je stvar napraviti ovo što sam ja napravio, jer osmo mjesto u ovom sportu je kao medalja u mnogim drugim sportovima", kazao je Eldin, koji iza sebe ima bronzano olimpijsko odličje iz Singapura 2010. godine.



U svijetu sporta sigurno korača već 18 godina. Osim dizanja tegova, trenira i džudo, sport u kojem je ostvario zapažene rezultate. Dvanaest godina ponosno nosi titulu uzastopnog prvaka BiH u svim uzrasnim kategorijama, a preko 20 puta je bio prvak BiH u dizanju tegova. Tri puta je bio finalista evropskih kupova i dva puta finalista balkanskih prvenstava. Eldinovi ciljevi su i veći nego što ih je do sada ostvario.



Odmah nakon povratka iz Albanije počele su pripreme za predstojeći Mediteranski kup, koji će se održati u Ljubljani u novembru, a Eldin će se vrijedno pripremati i za Evropsko prvenstvo u dizanju tegova za seniore, koje će se održati 2018. godine u Švedskoj.