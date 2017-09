ECOS preko rumunskog Cluja u polufinalu mininogometne Lige prvaka

Foto: EMF

Ekipa ECOS-a pobjedom nad rumunjskim Clujom plasirala se u polufinale Lige prvaka u mininogometu.

Ekipa ECOS-a pobjedom nad rumunjskim Clujom plasirala se u polufinale Lige prvaka u mininogometu.

Naša ekipa je nakon deset minuta igre imala vodstvo od dva gola razlike. Mrežu rumunskog tima u šestoj minuti pogodio je Marin Jukić, a tri minute kasnije Kristijan Pantić je udvostručio prednost tima iz Bosne i Hercegovine.



Mininogometaši ECOS-a su odolijevali napadima Rumuna i na odmor se otišlo s prednošću našeg tima od dva gola razlike. Cluj do smanjenja rezultata dolazi u drugoj minuti nastavka kada je za 2-1 pogodio Pop Vasile.



Do kraja susreta Rumuni su pokušavali da dođu do izjednačenja, no naš tim je uspio da se odbrani i plasira u polufinale Lige prvaka u mininogometu.



U borbi za finale naš tim će igrati protiv rumunskog Juventusa Sibiua, a susret je na rasporedu danas od 15 sati.