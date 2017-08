Svečanom ceremonijom dodjele medalja, koja je održana jučer u dvorani Mojmilo, Sarajevo je ispratilo prvu smjenu finalista sedmih BH Telecom Sportskih igara mladih.

Pobjednici regionalnih takmičenja Igara iz 34 bh. grada stigli su na državnu završnicu u Sarajevo, te su uživali u košarkaškim i nogometnim takmičenjima, a najboljima su dodijeljene i medalje te, će upravo ovi mališani predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Međunarodnim finalu Igara u Splitu.Prije same ceremonije dodjele medalja odigrana je Bingo ALL star utakmica u UNIFED košarci gdje su se mališanima pobjedničkih ekipa pridružili prijatelji Igara i predstavnici Specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine.Nakon ALL star utakmice, Sani Čampara, bivši učesnik Sportskih igara mladih, zlatni dječak kadetske reprezentacije BiH i najbolji strijelac na Eurobasketu u Slovačkoj je odmjerio snage sa SIM-ovcima u pucanju trojki. Pobjednici Coca-Cola CUP-a, takmičenja u nogometu za kategoriju 2002. godište i mlađi je ekipa "Visoko Gračanica" u muškoj konkurenciji i ekipa "Starke" iz Rogatice dok su u mlađoj kategoriji, 2006. godište i mlađi, u okviru Poli CUP-a, laskavu titulu najboljih odnijeli dječaci iz ekipe NK Bosna Visoko.U košarkaškom takmičenju u okviru Bingo CUP-a, u ženskoj konkurenciji najbolje su bile djevojčice iz ekipe "Trojka od tablu" iz Ljubovije dok su u muškoj konkurenciji zlatnu medalju osvojili dječaci iz ekipe WBS Teslić.Mališani su u pauzama takmičenja iskoristili slobodno vrijeme za upoznavanje Sarajeva ali i sklapanje novih prijateljstava, pa su tako druženjima i ove godine, mališani uljepšali ulice glavnog grada, stvarajući nove uspomene i prve simpatije. Također, pored obilaska grada Centrotrans City Busem, djevojčice i dječaci iz cijele Bosne i Hercegovine su obišli Zemaljski muzej i Olimpijski muzej u Sarajevu.Uz finansijsku podršku USAID-a i u sklopu projekta "Fer igra za fer djetinjstvo" održane su i dvije radionice pod nazivom "Moja sportska priča". Mališani su imali priliku upoznati Samira Bekrića, igrača Željezničara, Azru Numanović, reprezentativku BiH u ženskom nogometu i igračicu SFK 2000 Sarajevo, olimpijca, našeg proslavljenog džudistu Amela Mekića i mladog Ambasadora Igara Denisa Agovića koji su sa prisutnima podijelili detalje svojih sportskih karijera, naglasili značaj bavljenja sportom, te kako sport ne poznaje granice.Posebno emotivan je bio govor Denisa Agovića, koji je prisutnima ispričao svoju životnu priču o tome kako se košarkom bori sa svojom bolešću. Mališani su imali priliku pogledati film u Olimpijskom muzeju te se upoznati sa detaljima Sarajevske olimpijade. Prisutni su imali i mnoštvo pitanja za naše sportiste, ali su i iskoristili priliku za fotografisanje sa svojim idolima. Specijalni partner Igara i ove godine je Olimpijski komitet BiH.Djevojčice i dječaci su nakon dodjele medalja iskoristili priliku sa super zabavu ispred Studentskih domova u Nedžarićima, a mnogi od njih su već isplanirali učešće na takmičenjima Igara i za narednu godinu."Bilo nam je ekstra iako nismo osvojili medalju ove godine. Super smo se zabavili i upoznao sam nove prijatelje iz Bihaća, Rogatice, Sarajeva i Visokog i nadam se da ćemo i naredne godine učestvovati na Igrama", izjavio je Risto Kretija iz Zvornika.Druga smjena finalista, pobjednika regionalnih takmičenja u rukometu, odbojci, odbojci na pijesku, tenisu, šahu i stonom tenisu su danas u jutarnjim satima počeli stizati u Sarajevo, a svi zainteresovani će imati priliku gledati sjajna takmičenja i u ovim sportovima u Gimnaziji Dobrinja i Petoj Gimnaziji u Sarajevu, Dvorani Mojmilo, te sportsko-rekreacionom centru "Halilovići" danas od 15:30h dok je sutra u 18:45h planirana dodjela medalja i za najbolje finaliste iz druge smjene.Mali SIM-ovci u sklopu finalnog takmičenja Igara u Sarajevu s ponosom promovišu novi brend našeg najboljeg golmana, Asmira Begovića pod nazivom "AB1" ( www.shop.asmir1.com ).