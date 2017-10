Zmaj se vraća: Brunson protiv Machida na UFC Fight Night 119

Foto: fightchannel.hr

UFC se sa svojim 119. izdanjem Fight Night formata vraća u brazilski Sao Paolo, a s njim se napokon vraća i Lyoto Machida nakon više od dvije godine izbivanja iz oktogona.

Bivši prvak poluteške divizije Lyoto "The Dragon" Machida (22-7 MMA, 14-7 UFC) vraća se u oktogon nakon godinu i po suspenzije koju je zaradio prije revanša s Danom Hendersonom u aprilu 2016. godine. Štaviše, nije se borio više od dvije godine.



Machida je pojas izgubio prije više od sedam godina i onda je u oktobru 2013. prešao u srednju diviziju gdje je nanizao tri pobjede i tri poraza. Nakon prelaska u lakšu diviziju krenulo mu je izvrsno.



Prvo je nokautirao Marka Munoza i dobio bonus za pobjedu nad Gegardom Mousasijem. Tada je uslijedio napad na titulu protiv tadašnjeg prvaka Chrisa Weidmana u kojem je izgubio na odluku.



Zadnji je puta okusio pobjedu u oktogonu protiv C. B. Dollowayja u Sao Paulu u glavnoj borbi UFC Fight Night 58 eventa, ali onda je u zadnja dva meča nanizao i dva poraza kad su od njega bili bolji Luke Rockhold i Yoel Romero.



Njegov protivnik u ovoj borbi u srednjoj diviziji, Derek Brunson (17-5 MMA, 8-3 UFC), u oktagon će ući nakon pobjede jer je u svom zadnjem nastupu zaustavio Daniela Kellyja i to već u 76. sekundi prve runde.



Ta mu je pobjeda napokon dala vjetra u leđa jer je prije toga također bio nanizao dva poraza – prvo ga je tehničkim nokautom u prvoj rundi dovršio Robert Whittaker da bi zatim izgubio od Andersona Silve na jednoglasnu odluku.



Prije tih poraza, Brunson je dobio sedam od svoji prvih osam borbi u najboljoj svjetskoj MMA organizaciji koje uključuju četiri uzastopna nokauta Eda Hermana, Sama Alveyja, Roana Carniera i Urije Halla.



UFC Fight Night 119: Machida vs. Brunson



Lyoto Machida vs. Derek Brunson



Colby Covington vs. Demian Maia



Rob Font vs. Pedro Munhoz



Jim Miller vs. Francisco Trinaldo



Jack Hermansson vs. Thiago ‘Marreta’ Santos



John Lineker vs. Marlon Vera



UFC Fight Night 119 pratite 29. oktobra, u noći sa subote na nedjelju u 3 sata nakon ponoći uživo na Fight Channel PPV-u ili na www.fightchanneltv.com.