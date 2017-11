UFC Fight Night 120: Poirier protiv Pettisa, oproštajna borba Matta Browna

vog nas vikenda čeka još jedno zanimljivo UFC Fight Night izdanje čiju glavnu borbu nikako ne smijete propustiti jer UFC Fight Night 120 donosi napeti okršaj u lakoj diviziji između Dustina Poiriera i bivšeg prvaka Anthonyja Pettisa te još mnoštvo potencijalno sjajnih mečeva uz oproštaj veterana Matta Browna.

