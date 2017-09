Svjetsko prvenstvo u Budimpešti: Bh. judaši totalno podbacili, judašice ostvarile solidne rezultate

Larisa Cerić i Harun Sadiković: Od njih se najviše očekivalo (Foto: Arhiv/Klix.ba)

U mađarskoj Budimpešti danas je završeno Svjetsko judo prvenstvo. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine je predstavljalo osam predstavnika, šest judaša i dvije judašice.

U mađarskoj Budimpešti danas je završeno Svjetsko judo prvenstvo. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine je predstavljalo osam predstavnika, šest judaša i dvije judašice.

Naši takmičari su napravili veoma loše rezultate. Tačnije katastrofalne. Svih šest takmičara su ispali već u prvim borbama.



U muškoj konkurenciji su nastupili Petar Zadro (u kategoriji do 66 kg), Nikola Boljanović (do 73 kg), Rijad Dedejić, Toni Miletić (do 90 kg), Ibro Miladin (do 100 kg) i Harun Sadiković (više od 100 kg).



Zadro je bio slobodan u prvom kolu, a u drugom je izgubio od Bjelorusa Dzmitryja Minkoua.



Boljanović je bio slobodan u prvom kolu, a u drugom je izgubio od Albanca Jona Vrenozija.



Dedejić je izgubio u prvom kolu od Uzbekistanca Shakhzodbeka Sabirova.



Miletić je bio slobodan u prvom kolu, a u drugom je izgubio od Gruzijca Ushangija Margianija.



Miladin je izgubio u prvom kolu od Šveđanina Joakima Dvarbyja.



Sadiković je izgubio u prvom kolu od Bjelorusa Aliaksandra Vakhaviaka.



Dvije judašice koje su branile boje BiH, Aleksandra Samardžić (do 70 kg) i Larisa Cerić (više od 78 kg), su napravile koliko-toliko dobre rezultate.



Samardžić je bila slobodna u prvom kolu, a u drugom je savladala Kenijku Dianu Kanu. Francuskinja Marie Gahie je savladala našu predstavnicu u trećem kolu.



Cerić je napravila najbolji rezultat. U prvom kolu je bila slobodna, a potom je u drugom kolu savladala Turkinju Kübru Karu. U četvrtfinalu je našu najbolju judašicu savladala Azerbejdžanka Iryna Kindzerska, te je Larisa dobila priliku da se kroz repasaž bori za bronzu, ali je zbog povrede leđa nažalost morala odustati od takmičenja.