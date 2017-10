Satoshi Ishii potpisao za Final Fight Championship, predvodi FFC 30 u Linzu

Satoshi Ishii, veliko ime iz svijeta borilačkih sportova, potpisao je ugovor s Final Fight Championship promocijom i nastupit će na FFC 30 priredbi u Linzu, piše fightchannel.hr.

Satoshi Ishii, veliko ime iz svijeta borilačkih sportova, potpisao je ugovor s Final Fight Championship promocijom i nastupit će na FFC 30 priredbi u Linzu, piše fightchannel.hr.

Ishii (15-8, FFC 0-0), ponajbolji japanski MMA borac i osvajač zlatne medalje u džudu na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, danas je potpisao ugovor s FFC-om. Ovaj skroman borac u Hrvatsku je došao trenirati i sparingovati s Mirkom Filipovićem, koji ga je dvaput pobijedio.



"Došao sam u Hrvatsku trenirati s Mirkom jer sam htio učiti od njega, zato sam ga i kontaktirao. Borio sam se s njim dvaput i izgubio. On je osvojio Rizinov pojas, 43 su mu godine i u vrhunskoj je formi. Uvijek moraš napredovati, zato sam ovdje kako bih učio od njega. Želim usvojiti njegove tehnike i postati prvak u Rizin promociji“, pojasnio je Ishii te dodao:



"Već sam otprije znao za FFC. Radi se o organizaciji koja je velika u svijetu. Bio sam već zainteresiran za tu promociju, Mirko mi je savjetovao kako bih se trebao boriti u FFC-u. Vidio sam njihove priredbe i izgledaju poput PRIDE priredbi“, rekao je Ishii s velikim osmijehom spomenuvši legendarnu japansku organizaciju mješovitih borilačkih vještina.



Pred Ishiijem je nastup na nadolazećem FFC 30 eventu koji će se održati iduće sedmice, u subotu 21. oktobra u austrijskom Linzu. Nastupit će u glavnoj borbi MMA dijela večeri te će predvoditi priredbu s obzirom da je Robin van Roosmalen morao odustati od nastupa zbog povrede oka. Danas je i otkriven Ishiijev protivnik, Bjoern Schmiedeberg, teškaški prvak u Superior FC-u koji će također debitirati u FFC-u. No Satoshija to ne brine previše.



"Moj protivnik Bjoern Schmiedeberg dolazi iz Njemačke. Gledao sam njegove borbe na YouTubeu. Radi se o iskusnom i dobrom borcu, no siguran sam u svoju pobjedu. Pripremam se s Mirkom", kazao je Ishii.



Osim oduševljenja legendarnim hrvatskim borcem, Satoshi Ishii obožava vrijeme u Hrvatskoj, ljude i hranu, posebice ćevape. Uživa u treninzima s Mirkom Filipovićem, ali i kaže da ga Cro Cop nikada ne vodi u izlaske. No, Ishii će se definitivno dobro zabaviti i proslaviti u slučaju pobjede u Linzu 21. oktobra.



Predsjednik FFC-a Orsat Zovko poželio je dobrodošlicu Satoshiju.



"Ovo je velika stvar za FFC. Radi se o jednom od trenutno najpoznatijih i najboljih boraca i osvajaču zlatne medalje na Olimpijskim igrama. Potpisali smo ugovor do 2019. godine, a u slučaju pobjede u Linzu, Satoshi će se na sljedećoj priredbi boriti za pojas FFC prvaka u teškoj kategoriji", istakao je Zovko.



Borba Ishiija i Schmiederberga predvodit će jubilarnu tridesetu FFC priredbu koja će se održati u subotu 21. oktovra u Linzu. Iste večeri nastupit će i bosanskohercegovački kickbokser Budimir Bajbić kojem će ovo biti FFC debi.