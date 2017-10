Penzionisani hrvatski borac Mirko Filipović poznat je po svojim šalama, a ovog puta je "nastradao" Japanac Satoshi Ishii.

Iako se povukao, četrdesettrogodišnji Filipović ne može bez treninga, a u svojoj dvorani već neko vrijeme radi sa tridesetogodišnjim japanskim borcem Satoshijem Ishijem.



Mirko je na svojoj zvaničnoj stranici na Facebooku objavio snimak na kojem se vidi kako je prepao Japanca koristeći žohara.



"Je li moguće da se lik od 110 kg bnoji buba. Naš Satoshi je dječije naivno priznao čega se najviše boji, a to su bube. Mi smo mislili da se on zafrkava, kao ono stvarno, žohari su mu najgori. Kad ih vidi, sat na ruci mu stane od straha. Pa gdje će priznati čega se boji, a zna da jedva čekamo da napravimo neku podvalu. Inače, u Japanu ima zmiju za ljubimca i one su mu čaj od kamilice, a buba se boji. Sad se nadamo da mu neće pasti na pamet da kupi zmiju i donese je na trening, jer smo svi onda pokojni, ja prvi. Valjda neće. Ako neko zna gdje je mogu naći ili nabaviti king size žohari, neka javi", napisao je Filipović.



Ovo nije prvi put da je Japanac bio Mirkova "meta", jer ga je još jednom uplašio, a prije toga i polio ledeno hladnom vodom.