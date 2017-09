Bosanskohercegovačka mlada džudašica Aleksandra Samardžić osvojila je bronzanu medalju na juniorskom Evropskom prvenstvu u Mariboru.

Našoj najperspektivnijoj sportašici to je deveta evropska medalja u različitim starosnim kategorijama, a u karijeri je još osvojila bronzu na Evropskom olimpijskom festivalu mladih, te srebro na Olimpijskim omladinskim igrama (U18).



Na turniru u Mariboru 21-godišnja članica Judo kluba Nippon iz Sarajeva, u kategoriji do 70 kg zabilježila je tri pobjede uz jedan poraz. Kao druga nositeljica na startu je bila slobodna, u 2. kolu savladala je Holanđanku De Voogd, a u trećem kolu je poražena od Ruskinje Taimazove koja je na kraju osvojila zlato.



U prvom meču repesaža pobijedila je Ukrajinku Hrjaščevsku, a u borbi za medalju bila je bolja od Holanđanke Jager.



"Ovo je bilo moje posljednje evropsko juniorsko prvenstvo. Iskreno, očekivala sam i više, nadala sam se zlatu, ali ne mogu biti nezadovoljna medaljom. Nastavljam s pripremama za svjetsko juniorsko prvenstvo, na kojem također imam velika očekivanja", kazala je Samardžić.



Po riječima selektora Branislava Crnogorca, Samardžić je u ovoj sezoni nastavila seriju sjajnih rezultata bh. džudaša i džudašica na najvećim međunarodnim takmičenjima.



"Na osnovu ovih rezultata može se tvrditi da je Aleksandra Samardžić, uz Larisu Cerić, kada je u pitanju ženski sport, jedna od najtrofejnijih sportašica BiH. Kada bismo sumirali ovu godinu mi smo već sada izuzetno zadovoljni. U svim starosnim selekcijama na evropskim prvenstvima osvojili smo medalju, a posebno smo ponosni na seniorsku evropsku bronzu, kojih u BiH nema puno. Bh. džudo je i dalje naš najtrofejniji olimpijski sport. Imamo takmičarski potencijal i još mogućnosti da se dokazujemo", kazao je Crnogorac.



Do kraja sezone najbolje bh. džudaše i džudašice očekuju još dva velika međunarodna takmičenja, svjetsko juniorsko prvenstvo sredinom oktobra u Zagrebu i evropsko prvenstvo za mlađe seniore (U23) sredinom novembra u Podgorici.