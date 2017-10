Odrađena vaganja i sučeljavanja povodom sutrašnjeg borilačkog spektakla u Linzu

Službenim vaganjem i press konferencijom u Linzu, Final Fight Championship je finalizirao sve pripreme za sutrašnji FFC 30 koji će se s početkom od 20 sati održati u TipsAreni.

Borci koji će sutra nastupiti pristupili su službenom vaganju, no dvojica su imala manjih problema. Jedan borac nije pristupio vaganju.



Teškaši Satoshi Ishii i Bjoern Schmiedeberg predvodit će MMA dio priredbe. Ishi je težio 105,2 kilograma, dok je Nijemac težio čak 12 kilograma više, odnosno 117,5 kg.



Između najboljeg mladog hrvatskog MMA borca i FFC prvaka u perolakoj kategoriji, Filipa Pejića i Brazilca Fabiana Silve sučeljavanje je proteklo iznimno napeto, s obzirom na to da je u sutrašnjoj borbi ulog FFC prvaka. Pejić je na vagu stao sa 66,2 kilograma dok je njegov izazivač težio 65,9 kilograma.



Eduard Chelariu, koji se bori protiv Samo Petjea u kickboxing superborbi isprve nije prošao vagu te je dobio dodatnih sat vremena za istopiti 0,7 kilograma, jednako kao i kick boksač Benjamin Masoudi koji je vagu prekoračio za čak 3 kilograma. Ipak, borbe će se sutra odviti prema planu.



Magamed Batirov, protivnik Stipe Brčića nije se pojavio na službenom vaganju.



U nastavku su rezultati službenog vaganja.



KICKBOXING:



Shkodran Veseli (76,9 kg) vs. Dimitrios Chiotis (77,5 kg), -77kg

Samo Petje (72,1 kg) vs. Eduard Chelariu (73,2), catchweight -72kg

Rene Wimmer (84,7) vs. Budimir Bajbić (85 kg), -85kg

Meletis Kakoubavas (70,8 kg) vs. Giorgi Bazanov (72,3), catchweight -72kg

Teo Mikelić (70 kg) vs. Thomas Leitner (70,3), – 70kg

Markus Ehrenhofer (76,4 kg) vs. Benjamin Masudi (80,7 kg), – 77kg



BOXING:



Hrvoje Sep (80 kg) vs. Levani Lukhutashvili (79,6 kg), -80kg



MMA:



Luka Ćurković (79,4kg) vs. Selim Topuz (78,8 kg), catchweight -80kg

Magamed Batirov (nije se pojavio) vs. Stjepan Brčić (61,7 kg), -61kg

Alexander Poppeck (85,1 kg) vs. Duško Todorović (85,5 kg), catchweight -86kg

Ivan Vitasović (104,5 kg) vs. Masoud Ranjbar (113 kg), HW

Filip Pejić (66,2 kg) vs. Fabiano Silva (65,9 kg), – 66kg – title bout

Satoshi Ishii (105,2 kg) vs. Bjoern Schmiedeberg (117,5 kg), HW