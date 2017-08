Larisa Cerić i Harun Sadiković predvode bh. tim na SP-u u Budimpešti

Larisa Cerić i Harun Sadiković (Foto: Arhiv/Klix.ba))

Judo reprezentacija Bosne i Hercegovine od 28. augusta do 3. septembra će učestvovati na svjetskom seniorskom prevenstvu u Budimpešti.

U izboru selektora Branislava Crnogorca boje naše zemlje na svjetskoj smotri će braniti osam predstavnika, šest judaša i dvije judašice.



U muškoj konkurenciji će nastupiti Petar Zadro (u kategoriji do 66 kg), Nikola Boljanović (do 73 kg), Rijad Dedejić i Toni Miletić (do 90 kg), Ibro Miladin (do 100 kg) i Harun Sadiković (više od 100 kg), te Aleksandra Samardžić (do 70 kg) i Larisa Cerić (više od 78 kg).



Po riječima generalne sekretarke Judo saveza Bosne i Hercegovine Arijane Jahe, najviše se očekuje od Larise Cerić, koja je ove godine osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu u Varšavi, te srebro i bronzu na Grand Prix turnirima u Antaliyji i Dusseldorfu. Na svjetskoj listi najboljih judašica Cerić zauzima visoko drugo mjesto u svojoj kategoriji. Kod muškaraca najviše se očekuje od Haruna Sadikovića, koji je na EP-u osvojio peto mjesto.



"Na SP-u će biti izuzetno jaka konkurenciji, prijavljen je veliki broj učesnika. Naši takmičari su vrijedno i naporno trenirali u Sarajevu, Trebinju, Zaostrogu i Mađarskoj, te spremno putuju u Budimpeštu. Sigurno je da će i ovog puta dati sve od sebe da ostvare dobre rezultate, što su ove godine i pokazali na najvećim međunarodnim takmičenjima. Ipak, dosta toga će zavisiti od žrijeba i samog takmičarskog dana", kazala je Jaha.



Zbog teške finansijske situacije u Judo savezu naši takmičari u Budimpeštu odlaze u dvije grupe, a prvi dio tima putuje 28. augusta.