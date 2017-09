Kavanagh: McGregor bi se trebao boriti protiv Diaza tek naredne godine

Foto: EPA-EFE

Conor McGregor i Nate Diaz se sigurno neće susresti 30. decembra na UFC-u 219, a to je potvrdio i glavni trener Irca, John Kavanagh.

"Sigurno se 30. decembra neće dogoditi. Ne znam kako je krenula ta glasina, ali očito je uzela maha. Mogu vam reći da me zvao McGregorov menadžer i da su on i Conor čitav dan proveli na sastancima. Očito je da se tek od sutra može početi razmišljati o datumu meča. Da se mene pita, a moram tu istaknuti da se ovdje radi samo o mom mišljenju i to ne znači da će se ovo dogoditi, volio bih Natea Diaza u aprilu. Zato bih pomakao taj dvoboj. U mojoj glavi vidim Dan Sv. Patricka, New York i Nate Diaz III. To bi bilo apsolutno fenomenalno. To je nešto što bih volio da se dogodi", poručio je poznati MMA stručnjak.



Ipak, Kavahagh je ponovo naglasio da nema nikakav utjecaj na McGregora i njegovog menadžera, odnosno da je on gotovo ravan nuli.



"Tome ću težiti sutra kada se nađem s Conorom i Audijem Attarom. Sa svojim utjecajem od 0,1 posto. Želim Diaza na taj datum u New Yorku. Naravno, možda bude i Canelo u maju", dodao je Kavanagh.