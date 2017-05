Joshua poslao poruku Kličku: Zaboravi revanš, prepusti boks mlađima

Foto: EPA

Tačni planovi IBF, IBO i WBA svjetskog prvaka u super teškoj kategoriji Anthonyja Joshue i dalje nisu poznati, ali posljednja izjava neporaženog Britanca ne idu u pravcu navoda da je u pripremi revanš s Vladimirom Kličkom.

Iako je prije nekoliko dana najavljeno da bi sljedeća stepenica za Joshuu trebala ponovo biti posljednji čovjek kojeg je savladao, odnosno revanš protiv Ukrajinca, svjetski prvak je svom kolegi poručio: "Zaboravi revanš, prepusti boks mlađima".



"Kličko je izgubio od mene, ali otišao je kao pobjednik. Ako dođe do revanša, ulog će biti i pojasevi i ponos. To je tačno tip meča u kojem on smatra da bi me mogao pobijediti, jer sam ja taj koji ima nešto za izgubiti. Ja bih pokušao, ali ja nisam Vladimir i ne znam šta on želi. Da mene hoće poslušati, moj savjet bi mu bio 'Prijatelju, bila je to sjajna predstava, bio si odličan, ali nisi pobijedio. Ostavi taj pozitivan dojam i pusti drugima da preuzmu'", rekao je svjetski prvak za Hindustan Times.



Joshua prema pravilima mora, u slučaju da Kličko ne odluči iskoristiti svoje pravo na revanš, boksati protiv Kubrata Puleva iz Bugarske zbog stanja na tabelama.



Britanac bi prema sadašnjim informacijama trebalo da se vrati u oktobru ili u novembru.