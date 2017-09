Joshua i Pulev najavili meč za svjetski naslov

Foto: AFP

Anthony Joshua i Kubrat Pulev su najavili svoj međusobni okršaj, koji će se za mjesec i po dana održati na prepunom "Millenium" stadionu u Cardiffu.

Anthony Joshua i Kubrat Pulev su najavili svoj međusobni okršaj, koji će se za mjesec i po dana održati na prepunom "Millenium" stadionu u Cardiffu.

Joshua će braniti titule koje su u njegovom vlasništvu i to protiv najbolje rangiranog izazivača, Kubrata Puleva, koji do sada ima samo jedan poraz, i to od Vladimira Klička.



"Ovo je teška kategorija. Tu jednostavno moraš protivnika nokautirati da potvrdiš svoju vrijednost. Uostalom, niko ne dolazi na bokserske mečeve s ciljem da gleda borbu na 12 rundi. Također, ako nokautiraš tipa kojeg drugi hvale, za kojeg govore da je opasan, to ti automatski daje dodatnu vrijednost tvojoj pobjedi", rekao je Joshua.



Pulev je ovaj meč prihvatio samo dva mjeseca prije održavanja, što je kratak rok za boks, gdje se većina velikih mečeva potvrdi tri do četiri mjeseca prije održavanja.



"Nemam vremena koliko bih htio imati za pripremu, ali to je greška mog predstavničkog tima koji nije ranije dogovorio ovaj meč. Nemam šta prigovoriti na to. Pobijedit ću Joshuu. Ne mogu vam objasniti kako će se to dogoditi, ali znam da hoće. I znam da ću ga nokautirati, vjerujem u to. Sama pomisao na meč je malo zastrašujuća, ali fizički sam pun energije i mentalno sam spreman", rekao je Pulev.



Meč se održava 28. oktobra, a već sada je prodano 80.000 ulaznica.