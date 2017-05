Gohkan Saki potpisao za UFC, pripreme obavio sa Stojnićem, Arrabom, Hundom i Alistarom

Samo dan nakon što se Gokhan Saki žestoko obrušio na svog dosadašnjeg poslodavca Glory World Series nazvavši ih nesposobnjakovićima, istim putem preko službenog Facebook profila otkrio je da je potpisao za najjaču svjetsku MMA promociju, Ultimate Fighting Championship.

Samo dan nakon što se Gokhan Saki žestoko obrušio na svog dosadašnjeg poslodavca Glory World Series nazvavši ih nesposobnjakovićima, istim putem preko službenog Facebook profila otkrio je da je potpisao za najjaču svjetsku MMA promociju, Ultimate Fighting Championship.

"Drago mi je da konačno mogu objaviti da sam potpisao dugogodišnji ekskluzivni ugovor s UFC-om. To je najbolja investicija koju je UFC napravio od Conora McGregoora. Uskoro ću pokazati svima da Turska i UAE mogu isporučiti sve što se od njih traži", napisao je Saki.Objava se dogodila nekoliko dana nakon što se na nekim forumima pojavila vijest da je Saki pred potpisom za elitnu svjetsku MMA promociju.Za sada nema potvrda od strane UFC-a niti drugih izvora osim Sakijevog službenog Facebook profila.Turski borac je u profesionalnoj kickbox karijeri ubilježio 83 pobjede i 12 poraza, a pobjeđivao je neka od najvećih imena sporta poput Tyrona Sponga, Daniela Ghite, Melvina Manhoefa, Nathana Corbetta, Rayja Sefa…Podsjetimo, nedavno je Sakijev stari trener i prijatelj, a danas "match maker" slavnog Gloryja Cor Hemmers izašao pred novinare te je među ostalim najavio da se jedna od najvećih kickbox zvijezda današnjice neće vratiti."Čujemo se konstantno. Zove me jer sam njegov stari trener i zato diskutiramo o raznim stvarima. 'Cor, mislim da želim otići u MMA.' To mi je rekao. Šalje mi videe u kojima se sprema s Denisom Stojnićem, Chalidom Arrabom, Bobom Hundom, Alistar je bio tamo. Bilo je zabavno to vidjeti i baš zato ne podcjenjujem Sakija i njegov MMA", rekao je Hemmers.Saki je ranije ovog mjeseca boravio na pripremama u Dubaiju u trening kampu brenda TK vlasnika Tama Khana, a sparingovao je s upravo s našim najboljim MMA borcem Stojnićem