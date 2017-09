Dvije zlatne medalje za bh. džudiste na Balkanskom prvenstvu u Skoplju

Mlada bosanskohercegovačka džudistkinja Anđela Samardžić osvojila je prvo mjesto na Balkanskom prvenstvu za seniore i seniorke koje je održano u Skoplju.

Rezultat ove džudistkinje ima posebnu vrijednost s obzirom na to da je još uvijek starosnom kategorijom kadetkinja.



Zlatnom medaljom okitio se i Rijad Dedeić koji je proglašen najsuperiornijim prvakom, pošto je sve protivnike pobijedio maksimalnim rezultatom 10:0.



Sabina Haračić je ponovo opravdala povjerenje i potvrdila da je u odličnoj formi, osvojivši drugo mjesto. Harun Sadiković je došao do bronzane medalje, kao i Borislav Bogdanić, državni prvak u kategoriji do 100 kg.



Za bh. reprezentaciju na ovom prvenstvu još su nastupili Hana Benca, Stefan Lazić i Rajko Mirkovič. Sudije iz BiH predstavljao je Zijad Sejdinović, a uz bh. takmičare bili su Arijana Jaha i kapiten seniorskog tima Ibro Miladin. Predsjednik Džudo saveza BiH Branislav Crnogorac bio je u sklopu rukovodstva Balkanske džudo asocijacije.



Na prvenstvu su učestvovali takmičari i takmičarke iz 11 zemalja - Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Kipra, Kosova, Makedonije, Rumunije, Srbije i Turske.