Conor McGregor se ne miri s porazom: Znao sam da neće biti poštene odluke sudija

Conor McGregor još uvijek se nije pomirio s činjenicom da nije uspio savladati Floyda Mayweathera, a čak mjesec i po nakon meča opet se vratio na "spornu" odluku sudije.

Podsjećamo, meč je riješen u desetoj rundi kada je Mayweather slavio tehničkim nokautom, a u tim trenucima ruke Irca bile su totalno spuštene i izgledao je kao da nema snage da nastavi borbu, što je sudac okarakterisao pobjedom za Amerikanca.



Bez obzira na to, McGregor smatra da je imao snage nastaviti meč i da je sudija prekinuo meč u trenutku kada mu ništa nije bilo.



"Skoro sam ga pa srušio u devetoj rundi. Prije toga sam ga ozbiljno pogodio u tijelo i onda sudija prekine borbu na prvi znak moje slabosti. Zapravo, nije mi bilo ništa. Kakav je to sudija i kakva je to odluka? Morali su da mi dopuste da se nastavim boriti, međutim znao sam da neće biti pošteno", kazao je Conor McGregor.



Floyd Mayweather se nakon dvije godine vratio iz bokserske penzije i u Las Vegasu je savladao Conora McGregora i tako ostao neporažen u svojoj profesionalnoj bokserskoj karijeri, a u meč protiv Irca ušao je sa skorom od 49 pobjeda u 49 borbi.