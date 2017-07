Bogutzki otkazao borbu Stojniću zbog povrede

Denis Stojnić

Na borilačkom spektaklu Tribuns Fight Champion, koji je održan u Bihaću, trebao je nastupiti i bh. MMA borac Denis Stojnić protiv Nijemca Viktora Bogutzkija, koji je otkazao nastup svega nekoliko sati prije borbe zbog povrede.

"Malo sam ljut i krivo mi je što nisam mogao da odradim meč pred bihaćkom publikom. Mislim da nije uredu da protivnik otkaže borbu na dan meča, ali ako se povrijedio, kako kaže, dan prije meča na uvježbavanju taktike, poštovat ću to. Međutim, žao mi je zbog publike koja je došla da me gleda. Pokušali smo da nađemo zamjenu, pa čak i borca iz BiH, ali nažalost bezuspješno s obzirom na to da je tesško na dan meča naći zamjenu", kazao je Stojnić, koji za decembar u Sarajevu najavljuje veliki borilački spektakl uz neka od najvećih imena iz svijeta MMA i UFC-a-



Inače, Organizator spektakla Tribuns Fight Champion, Fikret Bosnić, zadovoljan je sa manifestacijom, pogotovo velikom posjetom u dvorani Luke u Bihaću.