Nekadašnja šampionka u mješovitim borilačkim vještinama (MMA) Ronda Rousey stala je na ludi kamen.

Njen izabranik je također MMA borac Travis Browne, a kako Ronda kaže bilo je to "vjenčanje u stilu zabave u dvorištu uz velike količine piva".



"Bio je to najsretniji dan ikad, on je ljubav mog života", napisala je Ronda nakon vjenčanja uz fotografije objavljene na društvenim mrežama.



Zanimljivo da su svadbeno veselje organizovali u vrijeme meča Conora McGregora i Floyda Mayweathera.



"Pitala me je da li hoću da dođem na vjenčanje. Odmah sam joj rekao da dolazim sigurno, ali me je onda iznenadila i otkrila da je baš u vrijeme meča. Baš na taj dan. Bio sam u obavezi da dođem u Las Vegas pa sam propustio njen dan na Havajima", rekao je prvi čovjek UFC-a Dana White.