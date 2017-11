Bh. mladi hrvači iz Slovenije donijeli pet bronzanih medalja

Mladi bosanskohercegovački hrvači ostvarili su dobre rezultate na Balkanskom prvenstvu u Sloveniji, osvojivši pet medalja.

Mladi bosanskohercegovački hrvači ostvarili su dobre rezultate na Balkanskom prvenstvu u Sloveniji, osvojivši pet medalja.

Prvog dana prvenstva u petak nastupili su dječaci, a u konkurenciji takmičara iz 12 država reprezentatuivci BiH osvojili su tri bronzane medalje. Odličjima su se okitili Ismet Agić u kategoriji do 59 kg, Eldar Memić (85 kg) u grčko-rimskom i Nikica Vujičić u kategoriji do 85 kg u slobodnom stilu.



Drugog dana prvenstva nastupili su i bh. kadeti, a Husein Gegić u kategoriji do 58 kg i Agron Sadikaj u kategoriji do 69 kg u grčko-rimskom stilu također su osvojili bronzana odličja, saopćeno je iz Hrvačkog saveza Bosne i Hercegovine.