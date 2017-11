Bosanskohercegovačka mlada džudistkinja Aleksandra Samardžić imala je još jednu sjajnu sezonu u svojoj karijeri. Sa gotovo svih najvećih međunarodnih takmičenja u ovoj godini vratila se s medaljama, a najveće uspjehe ostvarila je na svjetskom i evropskom juniorskom prvenstvu u Zagrebu i Mariboru na kojim je osvojila srebreno i bronzano odličje.

Dvadeset jednogodišnja članica Judo kluba Nippon iz Sarajeva najperspektivnija je sportašica naše zemlje. Vlasnica je čak 11 evropskih medalja u različitim starosnim kategorijama, a u karijeri je još osvojila bronzu na Evropskom olimpijskom festivalu mladih, te srebro na Olimpijskim omladinskim igrama (U18).



Dvije godine zaredom proglašena je sportistkinjom godine Bosne i Hercegovine – krajem 2015. godine u izboru Nezavisnihnovina i Radio–televizije BiH, a krajem 2016. u izboru Olimpijskog komiteta BiH.



Na svjetskoj seniorskoj rang listi najboljih džudistkinja svijeta u kategoriji do 70 kg zauzima deseto mjesto, dok je druga juniorka na evropskoj listi.



U razgovoru za Fenu, Samardžić je kazala da je prezadovoljna ovogodišnjim rezultatima.



"Sezona je bila jako uspješna za mene. Od samog početka, već u martu sam napravila veliki rezultat, osvojila sam medalju na Grand slam turniru u Bakuu, nakon toga zauzela sam sedmo mjesto na evropskom seniorskom prvenstvu, ljetos sam osvojila evropski juniorski kup, postala sam prvakinja Balkana za juniore, nakon toga došlo je evropsko juniorsko prvenstvo na kojem sam osvojila bronzanu medalju, a pred kraj sezone kao navjeći rezultat karijere bio je naslov svjetske juniorske viceprvakinje u Zagrebu", kazala je Samardžić.



Priliku da sezonu okonča s još jednim odličjem Aleksandra će imati na evropskom prvenstvu za mlađe seniore U23, koje se sredinom ovog mjeseca održava u Podgorici.



"Pripremam se i imam velika očekivanja, jer sam na ovom takmičenju ranije osvojila dvije bronzane i jednu srebrenu medalju. I ove godine se nadam medalji, voljela bih kad bi ona bila zlatna", kazala je Samardžić.



Na osnovi ostvarnih rezultata Samardžić kao desetoplasirana na svjetskoj senorskoj listi u kategoriji do 70 kg trenutno ima olimpijsku normu za igre u Tokiju.



"Međutim, treba zadržati to mjesto ili ga popraviti da bih učestvovala na olimpijadi. Potrudit ću se da u naredne dvije i po godine, koliko traju kvalifikacije za olimpijske igre, ostanem u krugu tih 10 najboljih takmičarki svijeta i plasiram se za Tokio", izjavila je Samardžić.



Naredne godine također je očekuju brojna takmičenja, ali po njenom mišljenju olakšavajuća okolnost je što ove godine izlazi iz juniorske konkurencije i više neće imati takmičenja u toj kategoriji.



"Sada mogu da se fokusiram na seniore. Već od februara kreću veliki turniri, kvalifikacije za olimpijske igre, Grand slam, Grand prix turniri, zatim evropsko i seniorsko prvenstvo", kazala je Samardžić.



Govoreći o svojim sportskim počecima kazala je da je džudo počela trenirati sa sedam godina u hercegovačkim Berkovićima kod Stoca.



"Prvi trener bio mi je otac Jovo Samardžić, koji me je uveo u ovaj sport. Meni se odmah svidjelo i pronašla sam se u tom sportu. Već od prvog takmičenja su se redale medalje. Do danas sam osvojila veliki broj odličja i polako sam se profesionalno počela baviti ovim sportom", prisjeća se mlada sportašica.



Njen veliki talenat nije ostao neprimijećen, pa je karijeru nastavila u Sarajevu gdje je počela saradnju s najtrofejnijim bh. trenerom i selektorom reprezentacije Branislavom Crnogorcem.



"Već četiri godine treniram u Sarajevu. Imam samo riječi hvale za svoga trenera, s kojim uspješno sarađujem. Nadam se da će naša saradnja trajati još dugo i da ćemo imati još boljih rezultata", dodaje Samardžić.



Pored Aleksandre i naše najbolje džudistkinje Larise Cerić, vrhunske rezultate ostvaruju i Harun Sadiković i Petar Zadro.



"Mi smo seniori koji trenutno pravimo najveće rezultate, ali imamo i mlađi naraštaj, prije svih tu su Toni Miletić, zatim moja sestra Anđela Samardžić koja je ove godine osvojila medalju na Evropskom festivalu mladih u mađarskom Gyoru, kao još par dječaka i djevojčica koje se ističu i nadam se da će krenuti našim stopama", završila je Samardžić.



Po riječima selektora Branislava Crnogorca, Samardžić je u ovoj sezoni nastavila seriju sjajnih rezultata bh. džudista i džudistkinja na najvećim međunarodnim takmičenjima.



"Na osnovu ovih rezultata može se tvrditi da je Aleksandra Samardžić, uz Larisu Cerić, kada je u pitanju ženski sport, jedna od najtrofejnijih sportašica BiH. Kada bismo sumirali ovu godinu mi smo već sada izuzetno zadovoljni. U svim starosnim selekcijama na evropskim prvenstvima osvojili smo medalju, a posebno smo ponosni na seniorsku evropsku bronzu Larise Cerić, kojih u BiH nema puno. Bh. džudo je i dalje naš najtrofejniji olimpijski sport. Imamo takmičarski potencijal i još mogućnosti da se dokazujemo", kazao je Crnogorac.