Nakon sjajne priredbe u Oklahomi, Bellator će svoj naredni event održati u Veroni u državi New York. Event Bellator 182 predvode Andrey Koreshkov i Chidi Njokuani.

Nakon sjajne priredbe u Oklahomi, Bellator će svoj naredni event održati u Veroni u državi New York. Event Bellator 182 predvode Andrey Koreshkov i Chidi Njokuani.