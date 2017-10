Zeničani Bahrudin Mahmić i Ahmed Krnjić sutra će u Splitu završiti svoje sedmodnevne pripreme s Antoniom Plazibatom s kojim su trenirali za Svjetsko prvenstvu u kickboxu, disciplina low kick, full contact i K1, koje će 4. novembra biti održano u Mađarskoj.

Foto: Klix.ba

U razgovoru za Klix.ba Mahmić je kazao kako pripreme idu po planu i bez povreda."Sve je na vrhunskom nivou, već smo pri kraju priprema i veoma je iscrpljujuće. Međutim, po povratku u Zenicu slijedi još jedna sedmica aktivnog treninga, a onda će po jedan trening dnevno biti dovoljno da budemo spremni za Svjetsko prvenstvo", kazao je Mahmić.Dodao je da je trener Plazibata zadovoljan njihovim trudom i zalaganjem, a pred sebe su stavili visoke ciljeve."Mi se osjećamo odlično, što je najbitnije, a s obzirom na to da se radi o Svjetskom prvenstvu, dat ćemo svoj maksimum. Sigurno je da nas očekuju najbolji svjetski borci, ali vidjet ćemo šta možemo uraditi jer smo dosta puta i sami sebe iznenadili", dodao je Mahmić.Takmičenje u Mađarskoj bit će sedmo po redu zeničkim borcima u ovoj godini koja je jedna od najuspješnijih s obzirom na to da nisu zabilježili nijedan poraz."Na pripreme u Split smo došli nakon poziva trenera Mileta koji priprema i Antonia Plazibatu za turnir 8-ce u Japanu. Ovdje smo došli da zajedno sparingujemo, a za naš odlazak na prvenstvo su zaslužni samo sponzori, Gradska uprava nas nije htjela primiti. Ove godine su uplatili neke mizerne iznose koji nam ne mogu biti ni za kotizaciju, a kamoli za nešto više", izjavio je Mahmić za Klix.ba.Na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj Mahmić će se takmičiti u kategoriji do 91 kilogram u disciplini low kick, dok će Krnjić svoje borilačke sposobnosti pokazati u kategoriji do 91 kilogram u K1 disciplini.