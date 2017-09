Tokom glavne MMA borbe njemačke promocije Aggrelin 19 dogodio se nesvakidašnji slučaj. Ljutiti borac je udario sudiju jer nije na vrijeme prekinuo borbu.

Crnogorac Nihad Nasufović je čvrsto uhvatio Austrijanca Vilhelma Otta te ga je počeo gušiti. Zbog čvrstog i bolnog zahvata Ottova je glava pomodrila, on je panično tapkao u namjeri da sudiji signalizira da prekine borbu, no, on nije reagovao te je dopustio nastavak borbe.



Nekoliko sekundi kasnije je Nasufović pustio Otta, koji je potom ustao i krenuo prema sudiji, vikao na njega, gurnuo ga, a potom i udario.



Snimak incidenta koji su prekinuli prisutni oko ringa brzo se proširio društvenim mrežama.