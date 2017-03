Iako lakši i neiskusniji bokser iz niže kategorije Tony Bewell sinoć je pobijedio Davida Hayea tehničkim nokautom u 11. rundi u spektakularnom meču teške kategorije.

Boks meč u londonskoj O2 Areni u prvih pet rundi protekao je u znaku dominacije Hayea, a onda je pretrpio povredu za koju se ispostavilo da je povreda Ahilove pete. Sa zamotanim zglobom desne noge nastavio je hrabro, ali više nije bio u mogućnosti da se slobodnije kreće. Bellew je to iskoristio i preokrenuo situaciju u svoju korist.Bivši šampion u teškoj kategoriji Haye je u 11. rundi od siline udaraca protivnika proletio kroz konopce u ringu, nakon čega je iz njegovog ugla bačen ručnik, a veliki autsajder na kladionicama Bellew potrčao je svom treneru u zagrljaj kako bi proslavio veliku pobjedu.Na kraju je gorki rat riječima završio zagrljajem dva protivnika, a poniženi Haye zatražio je revanš."Pobijedio sam jednog od najboljih", poručio je Bellew za Radio 5. "On je vjerovatno bokser koji udara najjače na svijetu i kao sprinter je. Bila mi je čast boriti se s njim u istom ringu. Na njega sam se ugledao. Napravio je istu grešku kao i svi ostali - potcijenio me je. U ringu sam bolji nego što mislite".Bellewu je ovo 30. pobjeda u 32. meču u karijeri, dok je Haye u svom 31. dvoboju pretrpio treći poraz.