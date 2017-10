U protekla dva dana 28 mladih ljudi iz pet gradova BiH u prostorijama Networksa radili su na kreiranju idejnog rješenja maskote EYOF 2019.

U protekla dva dana 28 mladih ljudi iz pet gradova BiH u prostorijama Networksa radili su na kreiranju idejnog rješenja maskote EYOF 2019.

Maskota čini jedan od najoriginalnijih segmenata brend identiteta festivala kao što je EYOF 2019. Kroz sva tri dana, podrška učesnicima su predstavnici EYOF 2019, kao i mentori, koje čine profesori sa Likovnih akademija u Sarajevu i Istočnom Sarajevu.



Prvog dana, svim učesnicima predstavnici EYOF-a održali su prezentaciju projekta EYOF 2019, a zatim su mentori prezentovali korake od skice do samog idejnog rješenja. Učesnici su takođe upoznati sa svim predhodnim olimpijskim maskotama, kao i sa grafičkim standardima EYOF 2019 kojih se moraju pridržavati. Također, velika čast, kako učesnicima, tako i organizatorima, bila je upoznati kreatora maskote ZOI ’84 Zlatka Brodića. On je podijelio svoje iskustvo prilikom izrade maskote Vučko i izrazio želju da izradi pobjedničku maskotu i za EYOF 2019.



Drugog dana, takmičari su radili u timovima ili individualno na crtežima svojih idejnih rješenja maskote, kako bi ta rješenja bila spremna za finalni dan, kada će biti predstavljena stručnom žiriju.



U nedjelju, 15. oktobra, stručni žiri u sastavu profesora sa Univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, predstavnika gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo te predstavnika Networksa i EYOF 2019, bira tri najbolja idejna rješenja maskote, o čijem pobjedniku odlučuje publika putem društvenih mreža.



Pobjednik dobija nagradu od 1.500 KM, kao i karte za Sarajevo Unlimited, a pobjednička maskota će biti predstavljena na sajmu inovacija Sarajevo Unlimited. To je dvodnevna konferencija koja okuplja relevantne institucije, kompanije, organizacije, start up-e i investitore sa ciljem promovisanja inovacija u poslovanju, inovativnog upravljanja i korištenja resursa start up kompanija. Ove godine održat će se od 2. do 4. novembra.



Osim dobijanja zaštitnog znaka EYOF 2019, glavni cilj ove aktivnosti jeste druženje i upoznavanje mladih iz cijele BiH te povezivanje Likovnih akademija koje pripadaju Univerzitetima u Sarajevu i Istočnom Sarajevu.