Benjamin Jukan i Midhat Ramić pobjednici 6. kola Carlsberg Snooker lige BiH

U Tuzli i u Bugojnu u snooker klubovima "Click" i "Desetka" zvanično je završeno 6. kolo Carslberg Snooker lige BiH.

Najbolji u Tuzli bio je mladi Benjamin Jukan, koji je u finalu savladao Adnana Pirića rezultatom 3:2 nakon što je gubio 2:0.



Na putu do finala mladi Jukan je morao pobijediti sjajnog Sanjina Lemezovića te favorita za osvajanje ovog kola, prošlogodišnjeg državnog vice prvaka Roberta Kovačevića. Na žalost, Robert Kovačević izgubivši ovaj meč gubi i pravo učešća na završnom Mastersu te ovaj podatak samo govori o kvaliteti igre koju je proizveo snooker klub "Click" u protekloj sezoni.



Snooker klub "Click" iz Tuzle će se ove godine u borbi za državnog prvaka pojaviti na Mastersu sa četiri igrača, a to su Edin Kovačević koji je i prošle godine već igrao završni Masters, zatim mladi Azur Ibrić, igrač bilijara koji je pokazao također izvrsnu formu i na snooker stolu, Mirza Vuković osvajač dva uzastopna kola u Tuzli te Sanjin Lemezović, prošlogodišnji finalista završnog Mastersa. Ova četvorka obećava sigurno interesantne mečeve u završnom Mastersu, jer su nam dvojica od njih to već pokazali prošle godine.



U Bugojnu je najbolji u 6. kolu bio također prošlogodišnji učesnik završnog Mastersa, sjajni Midhat Ramić, koji je ovom pobjedom također obezbijedio učešće i ove godine. Na završnom Mastersu Ramiću će se pridružiti izvanredni Zlatan Fuka, naš predstavnik na evropskom prvenstvu u snookeru prije nekoliko godina i sigurno jedan od najboljih igrača snookera u BiH, kao i Ermin Avdibašić.



Napominjemo da je Carlsberg snooker liga BiH ušla u završnu fazu takmičenja odigravši 6. kolo te da su pred nama još samo dva kola završnog Mastersa, koja će se odigrati u Tuzli i u Kiseljaku u julu mjesecu kada će se ujedno i završiti ova snooker sezona u BiH.



Predstojećeg vikenda 6. kolo će se odigrati i u Sarajevu i Kiseljaku te će nam i u tim klubovima biti poznata imena učesnika za najprestižnije takmičenje u snookeru u BiH.



"Pozivamo sve ljubitelje snookera da prate mečeve šestog kola Carslberg Snooker lige BiH u klubovima Snooker Organizacije BiH te preko Facebook stranica klubova putem live streama", saopćeno je iz Snooker lige BiH.