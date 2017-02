Bellator prvi put u Sjevernoj Irskoj sa “evropskim” popisom borbi

SSE Arena u Belfastu će 25. februara ugostiti Bellatorov 173. event, što će biti prvi dolazak američke MMA promocije u Sjevernu Irsku.

Bellator ne odustaje od globalnog pristupa s kojim je započeo prije otprilike dvije godine. Promocija koja se u prošlosti gotovo uvijek oslanjala na priredbe u SAD-u, je promijenila filozofiju i sada redovito pratimo evente iz Irske, Izraela, Italije, Mađarske, a sada i iz Sjeverne Irske. Ova priredba je inače dogovorena u saradnji s britanskom BAMMA-om što je još jedna ustaljena praksa koju promocija Scotta Cokera provodi u posljednje vrijeme. U Japanu sarađuju s Rizinom, u Velikoj Britaniji s BAMMA-om i slično.



McGeary vs. Filipović



Za ovu prigodu Bellator je sastavio zanimljiv popis borbi. Doduše, nimalo spektakularan kao onaj za 172. event, no vrlo često priredbe koje na prvu ne izgledaju toliko pompozno, na koncu zapravo iznenade i pruže najbolje mečeve. I ono što će europskoj publici biti prilično važno – fight card se gotovo isključivo sastoji od Evropljana.



U glavnoj borbi večeri bivši Bellatorov prvak u poluteškoj kategoriji Liam McGeary će rukavice ukrstiti s Vladimirom Filipovićem. McGeary je upravo u posljednjem nastupu, koji se dogodio u novembru prošle godine, izgubio pojas Bellatorovog prvaka od bivšeg UFC-ovca Phila Davisa. Isti naslov je obranio protiv Tita Ortiza, a osvojio protiv Emanuela Newtona. Ovaj iznimno dobro potkovani borac na svim poljima je u Bellatoru od 2013., a već je skupio devet mečeva uz impresivnih 8-1. Jedini, već spomenuti poraz mu je “poklonio” Phil Davis što je ujedno bio i prvi izgubljeni meč općenito u McGearyjevoj karijeri uz čak 11 dotadašnjih pobjeda od kojih je 10 stiglo prekidom, a devet prekidom u prvoj rundi. Zaista zastrašujuće.



Nakon što se povrijedio član SBG-a, Chris Fields, koji je trebao predvoditi ovaj event protiv McGearya, srpski MMA borac Vladimir Filipović iznenada je dobio priliku karijere. Filipović je do sada ostvario skor 8-2 u karijeri, gdje je većinu nastupa odradio u Serbian Battle Championship promociji. Tamo je doživio i svoj prvi poraz, kad je bolji od njega bio Aleksandar “Joker” Ilić, dok je drugi poraz doživio prošle godine u svojoj najvećoj borbi do sada. Nastupio je na jakom ruskom EFN-u, gdje ga je odlukom savladao Anatoly Tokov. Tokov je inače pulen Fedora Emelianenka, koji je prošlog vikenda ostvario pobjedu na glavnom programu Bellatora u San Joseu.



Gallagher vs. Medvedovsky



U “co-main” eventu ćemo vidjeti još jednog Irca – Jamesa Gallaghera u dvoboju perolake kategorije protiv Izraelca Kirilla Medvedovskog. Neporaženom Gallagheru će nastup u Belfastu biti treći u Bellatorovom kavezu uz dvije dosadašnje pobjede protiv Mikea Cuttinga i Anthonyja Taylora. Četiri od pet dosadašnjih pobjeda “The Strabanimal” je ostvario gušenjem što je veliko upozorenje za Medvedovskog. Izraelac, s druge strane, u profesionalnoj karijeri ima sedam pobjeda i tri poraza. Za Bellator je debitirao u decembru prošle godina upravo na priredbi u Izraelu. Tada je poražen prekidom u prvoj rundi od Georgija Karakhanyana pa mu je ovo vrlo vjerojatno “biti ili ne biti” kod Scotta Cokera.



Kavanagh vs. Razafiarison



Od ostalih dvoboja na glavnoj karti valja istaknuti onaj u ženskoj “catch weight” kategoriji do 64 kilograma između Irkinje Sinead Kavanagh i Iony Razafiarison. Kavanagh, inače prezimenjakinja slavnog trenera Johna Kavanagha, trenira upravo u njegovor dublinskoj SBG dvorani. Bivša boksačica je 2015. započela profesionalnu borilačku karijeru razočarana malverzacijama u amaterskom boksu i za sada ima savršenih 4-0. Za Bellator je debitirala u prosincu prošle godine slavljem protiv Eline Kallionidou, a ranije je nastupala za britansku BAMMA-u. Francuskinja Razafiarison za sada ima tek dva profesionalna nastupa uz polovičan uspjeh.



Prijenos interesantne priredbe iz SSE Arene pogledajte u subotu 25. februara u 03:00 sati na Fight Channelu.