Promo / "Avon Djevojke na trčanju" i ove godine: Zabavna i društveno odgovorna trka sa poklonima

Nakon brojnih uspješnih projekata omasovljavanja rekreativnog trčanja i promocije zdravog života, nevladina organizacija "Marathon" Sarajevo će organizovati i petu trku u Bosni i Hercegovini samo za djevojke, "Avon Djevojke na trčanju 2017". Generalni sponzor AVON već 130 godina podržava akcije koje osnažuju žene.

Nakon brojnih uspješnih projekata omasovljavanja rekreativnog trčanja i promocije zdravog života, nevladina organizacija "Marathon" Sarajevo će organizovati i petu trku u Bosni i Hercegovini samo za djevojke, "Avon Djevojke na trčanju 2017". Generalni sponzor AVON već 130 godina podržava akcije koje osnažuju žene.

Sportski i društveno odgovorni projekt "Djevojke na trčanju" je organizovan kao promocija zdravog i aktivnog života naših sugrađanki, ali i kao sredstvo u borbi protiv diskriminacije i predrasuda u našem društvu. Ovom prilikom organizatori žele doprinijeti građenju zdravijeg i modernijeg okruženja, a sportske manifestacije poput ove su duga praksa u svim modernim zemljama, te okupljaju i do 30.000 učesnica. U isto vrijeme kao lideri zajednice trkačica u Bosni u i Hercegovini organizatori ističu da će ova trka poslužiti i kao posebna proba pred Sarajevo Coca-Cola polumaraton svim trkačicama a posebno polaznicama popularne škole trčanja "Klix“.U lijepom i mirnom Vilsonovom šetalištu u nedjelju 10.9.2017. sa početkom u 10 sati će se održati trka i šetnja koja će startati ispred hotela Novotel Sarajevo Bristol. Na ovoj kratkoj i zabavnoj trci očekuje se od preko 400 pripadnica ljepšeg spola, a učesnice mogu šetati ili trčati. Od posebne važnosti je i rast značaja društvenog odgovornog dijela ove manifestacije.Shodno ciljevima organizatora, utrka će poslužiti i kao platforma za humanitarne projekte i podršku i za nekoliko korisnih inicijativa. Zahvaljujući podršci kompanije AVON, dio sredstava bit će usmjeren na podizanje svijesti o raku dojke, koristeći trčanje i promociju zdravog i aktivnog životnog stila kao sredstva za prevenciju istog te poboljšanje cjelokupnog zdravlja BiH građanki."Kompanija Avon je pravi zagovornik žena i njihove dobrobiti već preko 130 godina. Stvari koje su važne ženama, važne su i nama, a svakako na prvo mjesto stavljamo njihovo zdravlje. Kao kompanija koja već dugi niz godina vodi kampanju za dobru protiv raka dojke želimo potaknuti što više dama na fizičku aktivnost kako bi se smanjio rizik od ove i brojnih drugih bolesti. Ponosni smo što sarađujemo na ovako divnoj trci koja je namjenjena damama. Nadamo se da ćemo u narednom periodu potaknuti sve veći broj dama da nam se pridruži.", istakla je Šejla Korjenić, PR specijalista kompanije Avon u Bosni i Hercegovini.Iz Udruženja Marathon Sarajevo projektna menadžerica Nadija Hadžijamaković ističe: "Trka 'Avon Djevojke na trčanju' je dovoljno kratka da se dionica može brzo preći i šetnjom, stoga je učešće dostupno i osobama koje ne treniraju redovno, jer je cilj da što više djevojaka, žena i djevojčica bude prisutno na ovoj tradicionalnoj sportskoj aktivnosti na kojoj ih čekaju brojni pokloni u cilju. Na ovoj trci su dobrodošle sve dame – od profesionalnih atletičarki i rekreativki do onih koje su došle samo da prošetaju sa svojim majkama, kćerkama i prijateljicama."Značajnu podršku cijelom projektu pružaju sljedeći vrijedni partneri udruženja "Marathon" Sarajevo: Avon, Lactalis, Helen Harper, Carlsberg, Biona, Tosama, Novotel Sarajevo Bristol, Garmin, Cedevita, Ekopak, Ladies Night, SCC, BBI, Cinema City, Hyundai, Druga kuća, Zlatara Sofić, Metaphysika, portal Fashion.Beauty.Love i Ljepota&Zdravlje.Posebnu podršku pružili su medijski pokrovitelji portal Klix.ba i radio Antena.Registracije i uplate kotizacije za trku u iznosu od 10 KM moguće su na oficijelnoj web stranici NGO Marathon te na štandu NGO Marathon na Vilsonovom šetalištu, ispred cafe-a hotela Novotel Sarajevo Bristol, u subotu, 9. septembra od 11 do 5 sati i u nedjelju, 10. septembra od 8:45 do 9:45 sati. Broj za učešće u trci se također može podići na dan trke te u subotu, 9. septembra, u već pomenutim terminima. Sve učesnice koje na vrijeme osiguraju startni broj će dobiti specijalno dizajniranju majicu, kao i poklon paket partnera trke prilikom prolaska kroz cilj.Više informacija na oficijelnoj web stranici ili na Facebook stranici Djevojke na trčanju