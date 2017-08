Kenijac Geoffrey Kipkorir Kirui slavio je u nedjelju u maratonu na SP u Londonu, dok je srebro pripalo Etiopljaninu Tamiratu Toleu, a bronza Tanzanijcu Alphonceu Felixu Simbi.

Kenijac Geoffrey Kipkorir Kirui slavio je u nedjelju u maratonu na SP u Londonu, dok je srebro pripalo Etiopljaninu Tamiratu Toleu, a bronza Tanzanijcu Alphonceu Felixu Simbi.

Pobjednik bostonskog maratona do zlata je stigao s vremenom 2:08.27 što je ujedno njegovo najbolje vrijeme u maratonu i najbolji rezultat u maratonu ove sezone. Tole je bio drugi s vremenom 2:09.49, a vrijeme trećeplasiranog Simbe je 2:09.51.



Prvih 30 km utrka je bila ujednačena, a onda su se odvojili Kirui i Tola. Nakon toga Etiopljanin pojačava ritam i odvaja se, no Kirui ga prati i vrlo brzo prestiže i zadnjih sedam kilometara trči sam.



Najbrži Evropljanin na današnjem maratonu bio je domaći trkač Callum Hawkins, koji je zahvaljujući publici stigao do četvrtog mjesta.



Kirui je treći kenijski svjetski prvak u maratonu, a za Etiopiju je ovo treće srebro.



Tola je prošle godine na OI u Rio de Janieru bio treći na 10.000 m, a Simbu se takmičio u maratonu na SP u pekingu i prošle godine na olimpijskim igrama gdje je utrku završio kao peti.



Rezultati maratona za muškarce, SP London:



1. Geoffrey Kirui (Ken) 2:08:27

2. Tamirat Tola (Eti) 2:09:49

3. Alphonce Simbu (Tan) 2:09:51

4. Callum Hawkins (VBr) 2:10:17

5. Gideon Kipkemoi Kipketer (Ken) 2:10:56

6. Daniele Meucci (Ita) 2:10:56

7. Yohanes Ghebregergis (Eri) 2:12:07

8. Daniel Wanjiru (Ken) 2:12:16

9. Yuki Kawauchi (Jap) 2:12:19

10. Kentaro Nakamoto (Jap) 2:12:41

