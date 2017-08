Boja slike oslikava kako se osecam a nebo ono sto osecam. Takmicenje je gotovo ali moja resenost da budem najbolja na svetu je samo jaca. Hvala svima na porukama podrske i ljubavi. Show must go on. Jer...#ideTo #Spanovanje #DreamBIG

A post shared by Ivana Španović (@ivanaspanovic) on Aug 12, 2017 at 2:32am PDT