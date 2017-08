Najmlađi članovi Atletskog kluba Goražde postigli su izvanredan uspjeh na svom prvom nastupu na polumaratonu koji je održan na Palama osvojivši čak četiri medalje, dvije zlatne, jednu srebrnu i jednu bronzanu medalju.

Zlatom su se okitili Sara Živojević koja je istrčala stazu dugu 400 metara u konkurenciji djevojčica do deset godina te Orhan Kulelija koji se takmičio u konkurenciji dječaka do deset godina.



Srebro je osvojila Azra Džebo u utrci na 300 metara za djecu do sedam godina dok se bronzanom medaljom okitila Ema Hadžiahmetovic u konkurenciji djevojčica do 12 godina.



U Atletskom klubu Goražde koji okuplja veliki broj mlađih članova nastup svojih najmlađih članova smatraju odličnim uspjehom te ističu da su zbog toga posebno sretni iako su zabilježili izvanredne rezultate i u ostalim utrkama.



Na Međunarodnoj trci od pet kilometara Emir Hastor osvojio je prvo mjesto dok je Zaim Šuman u veoma jakoj konkurenciji na utrci u polumaratonu osvojio treće mjesto.



Atletski klub Goražde važi za jedna od najmlađih klubova u državi i uspjeh na prvom polumaratonu na Palama za njih je veoma značajan.