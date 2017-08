Među nama živi puno mladih talenata koji trebaju pažnju i koje je potrebno prepoznati. Ivana Macanović je sigurno jedna od najtalentovanih djevojaka u BiH koju svi trebaju upoznati.

Među nama živi puno mladih talenata koji trebaju pažnju i koje je potrebno prepoznati. Ivana Macanović je sigurno jedna od najtalentovanih djevojaka u BiH koju svi trebaju upoznati.

Članica je Atletskog kluba Banja Luka već sedam godina i nastupa u sprinterskim disciplinama na 60, 100, 200 i 400 metara. Prije ulaska u svijet "kraljice sportova", Ivana se bavila plesom te kratko trenirala odbojku. Na inicijativu roditelja došla je na atletski trening i dileme više nije bilo - rodila se ljubav na prvi pogled i atletika je postala smisao njenog života. Svjesna je da nastupa u disciplinama u kojima je konkurencija u svijetu najjača, ali pred sebe je stavila jasan cilj: postati najbrža žena u Bosni i Hercegovini svih vremena.Ivana Macanović (19) u svijet atletike ušla je prije sedam godina. Kako sama kaže, od malih nogu je voljela da trči i uvijek je bila ubjedljivo najbrža djevojčica u svom okruženju. To je bio dovoljan signal njenim roditeljima da je odvedu na atletski trening. Iako se bavila plesom i trenirala odbojku, Ivana nije pokazivala preveliki interes za te aktivnosti. Dolaskom na atletsku stazu, rodila se ljubav na prvi pogled i atletika je ušla u njen život. Već sedam godina članica je Atletskog kluba "Banja Luka" i reprezentacije BiH u sprinterskim disciplinama 60, 100, 200 i 400 metara, a uz to je i državna rekorderka u svojim uzrasnim kategorijama.Prvih par godina treniranja trčala je isključivo sprinterske discipline 100 i 200 metara, ali je u dogovoru s trenerom počela da trči i 400 metara, iz prostog razloga jer je svjetska konkurencija u sprintu izuzetna jaka i na 400 metara bi lakše mogla ostvariti norme za nastupe na velikim takmičenjima. Ivanini najznačajaniji rezultati do sada su nastupi na Svjetskom prvenstvu za mlađe juniore te zlatna medalja s Balkanskog prvenstva, gdje je kao članica štafete 4x100m osvojila prvo mjesto za našu reprezentaciju.Kako kaže, trenutno je fokusirana na to da do kraja sezone postavi lični rekord na 200 metara, što joj je i najdraža disciplina, dok je za narednu sezonu pred sebe stavila jasan cilj: postaviti državne rekorde u svim sprinterskim disciplinama i tako postati najbrža žena u Bosni i Hercegovini. Dugoročni cilj joj je ostvariti normu i za dvije godine učestvovati na Svjetskom prvenstvu u disciplinama 200 i 400 metara.Kada smo ovu harizmatičnu Banjalučanku upitali da li ima sportske uzore, odgovor je uslijedio vrlo brzo. U jednom dahu je rekla: to su Amel Tuka i Ivana Španović.Kako kaže, njih dvoje su primjer kako se radom i upornošću, čak i uz skromne uslove za rad, mogu postići veliki rezultati i njihov doprinos na popularizaciji atletike na ovim prostorima je nemjerljiv.Za Ivanu je sport nešto najljepše što se mladom čovjeku može desiti. Kroz atletiku je upoznala mnogo ljudi i putovala širom svijeta, a "kraljica sportova" je nešto što nosi u srcu i što u njoj budi samo najljepše uspomene.