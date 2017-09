S obzirom na činjenicu da je rekreativno trčanje u nagloj ekspanziji u glavnom gradu BIH, Atletksi klub Sarajevo je odlučio pokrenuti projekt obnavljanja u Atletskom centru Koševu, gdje se između ostalog nalazi trim staza od 550 m s prirodnom podlogom.

Staza je izgrađena 1996 godine i u posljednjih 20.godina je korištena od strane građana rekreativaca i sportista različitih sportova.



U 2017. godini AK Sarajevo je sproveo projekt rekonstrukcije atletske tartan staze po IAAF standardima. Sprovođenjem navedenog projekta se dobila kvalitetna atletska staza za trening i takmičenje atletičara mlađih uzrasta, a da bi se prolongirao vijek trajanja ove staze, potrebno je osposobiti trim stazu u okviru AC-a koja je i pogodnija za trening rekreativaca ali i ostalih sportista.



S obzirom na to da prema predračunu realizacija ovog projekta košta 20.000 KM, klub je pokrenuo projekt prikupljanja sredstva i uputio molbe na sve zainteresirane subjekte da u okviru donacija i sponzorskih priloga pomognu rekonstrukciju ove staze.



"Nadamo se pozitivnim odgovorima na naše upite, kako bi u našem Atletskom centru, koji se nalazi jedan kilometar od centra Sarajeva, građanima omogućili još bolje uvjete s obzirom na to da na godišnjem nivou brojka korisnika centra predstavlja petocifreni iznos", rekla je Vahida Kozić, direktorica AK Sarajevo.



U projekt je ušao već jedan partner.



"Na putu do realizacije projekta već imamo jednog partnera, riječ je o Čevabdžinici 'Zma', koja je podržala ovu našu ideju, a pored toga su i sponzori našeg sjajnog, mladog atletičara Nermina Štitkovca, koji je na današnjem školskom takmičenju postavio novi srednjoškolski rekord, bacivši kuglu 21,59 m, a koji je osvojio 4. mjesto na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu za atletičare starosti do 18 godina", dodala je Kozić.



Iz AK Sarajevo ističu da su značajne prednosti trčanja na trim stazi čist vazduh, hladovina drveća, bliska svlačionica, a sama staza je s manjim usponima, mekana i elastična. Za potpunu rekonstrukciju staze postoje svi geometarski uvjeti u Atletskom centru Koševo. Realizacijom ovog projekta, uz podršku partnera i sponzora, AK Sarajevo želi napraviti doprinos u razvoju sporta i očuvanju zdravlja svih generacija te dodatno afirmirati mlađe uzraste i umjeravati ih ka "Kraljici sportova“.