Strongman Liga šampiona, takmičenje najsnažnijih ljudi svijeta, će po drugi put biti organizovana u Bosni i Hercegovini 13. maja ove godine zahvaljujući najjačem čovjeku u BiH Adinu Arnautu i njegovom treneru Jasminu Hajdareviću.

Strongman Liga šampiona, takmičenje najsnažnijih ljudi svijeta, će po drugi put biti organizovana u Bosni i Hercegovini 13. maja ove godine zahvaljujući najjačem čovjeku u BiH Adinu Arnautu i njegovom treneru Jasminu Hajdareviću.