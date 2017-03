Iz kompanije Logosoft ovih dana stižu vrlo uzbudljive novosti. Logosoft je završio izgradnju potpuno novog Data Centra koji će omogućiti pružanje potpuno novog seta usluga namijenjenih kompanijama svih veličina.

Sam Data Centar smješten je u centralnom dijelu grada, u neposrednoj blizini velikog broja poslovnih centara i državnih institucija. Dobro razvijena Logosoft optička infrastruktura i pristup servisima brzinama i do 100 Gbps, neovisno od brzine internet pristupa, Logosoft Data Centru daje veliku komparativnu prednost.



"U proteklih 20 godina koliko smo prisutni na bh. tržištu, bili smo pokretači i inovatori različitih poslovnih koncepata i tehnologija po kojima smo prepoznati kao liderska kompanija na tržištu poslovnih informacijsko-komunikacijskih rješenja. Tako i naš Data Centar, kreiran po uzoru na svjetske koncepte, nudi nove mogućnosti i usluge za sve vrste kompanija, a koje su trenutno tehnološki trend u svijetu. Na ovaj način želimo omogućiti svima koji posluju u BiH da se fokusiraju na svoj primarni biznis, a da IT prepuste nama po cijenama koje će biti prilagođene raspoloživom budžetu i sa minimalnim ili nikakvim početnim ulaganjima", rekao je Damir Dizdarević, zamjenik direktora i izvršni direktor za prodaju, usluge i marketing Logosofta.



Logosoft Data Centar je izgrađen po najsavremenijim tehnološkim, sigurnosnim i ekološkim standardima. Pruža velike kapacitete za smještaj servera i isporuku različitih cloud servisa, uz maksimalnu fizičku i online sigurnost i tehničku podršku 24/7.



"Logosoft je veoma fleksibilan po pitanju svoje ponude prema korisnicima. Kompanijama omogućavamo da smanje svoja kapitalna ulaganja izmještanjem IT infrastrukture u naš Data Centar te efikasna IT rješenja širokog spektra, prema zahtjevima korisnika, a shodno potrebama i budžetu. Na ovaj način se u potpunosti prilagođavamo korisnicima, što je jedna od temeljnih odrednica našeg poslovanja", poručuju iz Logosofta.



Savremeni Logosoft Data Centar svoja vrata otvara 16. marta, a mi vam donosimo nekoliko fotografija prije zvaničnog otvorenja.