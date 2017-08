Milioni ljudi i prirodnih fenomena upisali su se u Guinnessovu knjigu rekorda, ali sada su na red došli roboti. Zajedničkim plesom i simultanim pokretima, 1.069 kineskih robota oborili su svjetski rekord u robotskom plesu.

Svi roboti nazvani su Dobi, a proizvela ih je kineska kompanija WL Intelligent Technology. Dobiji mogu pričati, hodati i izvoditi pokrete kineske borilačke vještine Tai Chi.



Iz kompanije WL su kazali kako su obaranjem Guinnessovog rekorda u robotskom plesu željeli pokazati tehnologiju njihovih robota.



Prilikom obaranja rekorda i performansa, svi roboti su bili poredani u kolone. Neki od njih su se tokom plesa srušili, ali to nije utjecalo na konačni rezultat i obaranje prethodnog rekorda kada je 1.007 robota kompanije Ever Win Company & Ltd plesalo istovremeno.