Već kruže spekulacije o iPhoneu 9

Appleov iPhone 8 se još uvijek nije pojavio na tržištu, ali zato jesu glasine o iPhoneu 9.

Glasine se odnose na uređaj koji će kompanija Apple predstaviti 2019. godine, a važno je napomenuti da se ne radi o odloženoj verziji uređaja koji se trenutno naziva iPhone 8, a čije predstavljanje se očekuje za nekoliko mjeseci.Spekulacije govore da će iPhone 9 imati veoma velike OLED ekrane od 5,28 i 6,46 inča, a to su otkrili izvori iz Appleovog lanca dobavljača. Zbog ovih ekrana će postojeći izgledati minijaturno, jer standardni iPhone 7 ima 4,7-inčni, a iPhone 7 Plus 5,5-inčni ekran.O dizajnu samog uređaja nema informacija, ali veličina kućišta ne bi trebala biti veća uprkos većim ekranima, jer će se oni prostirati od ivice do ivice. Primjera radi, priča se da će iPhone 8 imati 5,8-inčni ekranu profilu od tek nešto više od 5 inča.Samsung je pristao proizvoditi OLED ekrane za iPhone, a početak saradnje predstavlja ovogodišnji model.Appleov, iPhone 9 je još uvijek jako daleko, a u međuvremenu se pojavila fotografija koja navodno otkriva konačnu formu iPhonea 8.