Četvrti po redu "Let’s talk about IT" meetup održat će se 27. septembra na temu "PostgreSQL - Čista desetka", a predavanje će održati Adis Nezirović, Linux stručnjak i open source entuzijasta.

Četvrti po redu "Let’s talk about IT" meetup održat će se 27. septembra na temu "PostgreSQL - Čista desetka", a predavanje će održati Adis Nezirović, Linux stručnjak i open source entuzijasta.

Početkom tekuće godine grupa entuzijasta iz sarajevskog IT svijeta pokrenula je seriju meetupa pod nazivom Let's talk about IT!, u organizaciji kompanije Infobip. Ideja iza ove priče jeste jačanje IT zajednice u Sarajevu, gdje ovakvi događaji predstavljaju odličnu priliku da zainteresovani profesionalci i zaljubljenici u IT industriju saznaju nešto novo te podijele iskustva i probleme na koje nailaze u razvoju softvera.Na prethodna tri meetupa predstavljeni su koncepti “continuous delivery”, zatim monitoringa i alertinga enterprise sistema te na kraju upotreba open source tehnologija pri skaliranju infrastrukture data centara.Ukupno četvrti po redu meetup bit će održan 27. septembra na temu "PostgreSQL - čista desetka" na novoj lokaciji - Brew Pub, Kranjčevićeva 18, sa početkom u 18 sati. Uvid u "desetku" (op.a. PostgreSQL verzija 10) i novine koje ona donosi pružit će predavač Adis Nezirović, koji će demonstrirati neke najznačajnije kao i neke neobične funkcionalnosti specifične za PostgreSQL kao što su Full text search, Foreign Data Wrappers, NOTIFY, Row-Level Security i brojne druge.Sa ovim meetupom zvanično počinje i jesenja serija druženja, a svi predavači zainteresirani za ulazak u program mogu se javiti na email adresu [email protected] Također, ukoliko niste zainteresirani da budete predavač, ali postoji neka oblast koja vas zanima, javite se sa prijedlogom teme koju biste željeli čuti na prethodno navedenu email adresu i možda baš to bude tema nekog od idućih meetupa.Svi zainteresirani mogu najaviti svoj dolazak na meetup stranici , a više informacija je dostupno i na zvaničnoj Facebook stranici Da četvrti po redu IT meetup protekne u dobrom druženju, potrudio se i The Brew Pub Co., koji je jedan od prijatelja eventa. Prepoznavši dobru energiju i pozitivnu zamisao iza projekta, ustupili su prostor za okupljanje mladih entuzijasta, želeći time dati svoj doprinos razvoju IT zajednice."Vodeći se onime u što mi u The Brew Pub Co. vjerujemo, veliko nam je zadovoljstvo što možemo ugostiti u naš pub osobe koje su strastvene na temu IT-a kao što smo mi u kuhanju craft piva", izjavio je Orhan Galičić ispred The Brew Puba. "Dijeljenje pozitivnih iskustava s dragim osobama, druženje i pozitivna energija su upravo svrha ovog mjesta" nastavlja Galičić, "a upravo iste vrijednosti smo prepoznali i kroz Let’s talk about IT! projekat"Adis Nezirević dugogodišnji je aktivni član udruženja Linux korisnika BiH i veliki open source entuzijasta. Zaljubljenik je u PostgreSQL od prvog susreta 2004. godine, a trenutno je zaposlen kao Software Engineer u HAProxy Technologies LLC.