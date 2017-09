Twitter testira povećanje broja karaktera na 280

Ilustracija

Društvena mreža Twitter saopštila je da trenutno kod manjeg broja korisnika testira povećanje broja dozvoljenih karaktera u jednoj poruci sa 140 na 280 kako bi se oni lakše izrazili.

Trenutno ograničenje je "izvor velikih frustracija" za pojedine korisnike, objavila je kompanija u svom blogu.



Firma ostvaruje spor rast, pa bi ova promjena mogla da bude jedan od načina da proširi svoj uticaj i privuče nove korisnike, prenio je BBC.



"Pokušavate da uklopite misli u jedan tvit - svima nam se to desilo i nije lako", napisala je Aliza Rosen, menadžer odjeljenja za proizvode u Twitteru.



Ona je rekla da se veći broj dozvoljenih kraktera testira na svim jezicima, osim na japanskom, kineskom i korejskom, jer u tim jezicima može da se prenese više informacija jednim znakom.



"Shvatamo da ste emotivno vezani za 140 karaktera, pošto mnogi od vas tvituju godinama - i mi to osjećamo. Ali isprobali smo ovo, vidjeli smo snagu koju će donijeti i dopalo nam se ovo i dalje sažeto ograničenje", rekla je Rosen.



Osnivač Twittera Jack Dorsey je jedan od prvih koji su isprobali novo ograničenje. On je napisao da je ovo "mala promjena, ali veliki korak" za ovu društvenu mrežu.