"Super Mario Run" veliki hit: Za četiri dana preuzet 40 miliona puta

Nintendova prva velika mobilna igra već je premašila očekivanja i pokazala se kao pravi hit. Iako je dostupan tek četiri dana i samo na iOS-u Super Mario Run već je preuzet 40 miliona puta, što je novi rekord za ovaj vremenski period.

"Presretan sam jer je nova Super Mario igrica dostupna tolikom broju ljudi u cijelom svijetu", rekao je Shigeru Miyamoto, kreator ove igrice, koji očekuje postepeno povećanje broja ljudi koji će kupiti ovu igricu.



S obzirom na to da su samo prva tri nivoa igrice besplatna, Nintendovu zaradu još uvijek je teško procijeniti jer brojka 40 miliona predstavlja sva preuzimanja aplikacije, ali nisu svi ti korisnici platili punu verziju.



Igrica je još uvijek dostupna samo za iOS, a verzija igrice za Android očekuje se 2017. godine.



Igra Super Mario Run je veoma slična legendarnoj verziji igre, a ključna razlika je to što igrači ne kontrolišu Marijevo kretanje, nego on trči automatski, a igrači dodiruju ekran kako bi on skočio. Svi elementi na koje smo navikli u starim igrama su tu, ali ima i nekih potpuno novih, pa popularnost igre zapravo i nije iznenađenje.