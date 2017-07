Prema predviđanjima istraživača tržišta i stručnjaka iz tehnoloških kompanija, 2021. godina bi mogla biti revolucionarna po broju tehnoloških dostignuća, počev od auta koji će moći voziti bez upravljanja vozača do sve veće upotrebe virtualnih slušalica, piletine proizvedene u laboratoriji te muške kontrole rađanja.

Prema predviđanjima istraživača tržišta i stručnjaka iz tehnoloških kompanija, 2021. godina bi mogla biti revolucionarna po broju tehnoloških dostignuća, počev od auta koji će moći voziti bez upravljanja vozača do sve veće upotrebe virtualnih slušalica, piletine proizvedene u laboratoriji te muške kontrole rađanja.

Automobili na električni pogon

Virtualna stvarnost

Muška kontrola rađanja

Povećan broj korisnika interneta

Jeftina solarna energija

Laboratorijski uzgajana piletina

Očekuje se da će 2021. godine broj električnih automobila biti mnogo veći. Osim Tesle, i drugi proizvođači automobila se nadaju da će dospjeti na ovo tržište.Volvo je već objavio da će do 2021. godine pustiti na tržište automobile koji mogu upravljati bez vozača, a do tada će pustiti i pet novih električnih automobila u cilju konačnog prestanka proizvodnje automobila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem.Predviđa se da će broj prodanih virtualnih slušalica iznositi 92 miliona u 2021. godini. Povećani udio na tržištu će se ostvariti zahvaljujući tome što kompanije usvajaju nove tehnologije za 3D modeliranje.Kompanija Contraline saopćila je kako radi na reverzibilnoj muškoj kontroli rađanja koja ne zahtijeva operaciju. Iz kompanije tvrde da će pomoću ultrazvuka implantirati polimer hidrogel u sjemenovod muškarca koji će blokirati prolazak sperme tokom nekoliko godina. Ovaj proizvod bi na tržištu trebao biti 2021. godine.Broj korisnika interneta će s trenutne 3,3 milijarde porasti na 4,6 milijardi u sljedeće četiri godine, što znači da će više od pola svjetske populacije, koja će prema procjenama Ujedinjenih nacija 2021. godine iznositi 7,8 milijardi, imati pristup internetu.Obnovljivi izvori energije će do 2021. godine postati toliko jeftini da će se solarna energija i energija vjetra koristiti više nego ugalj u većini vodećih zemalja svijeta. To su loše vijesti za industriju uglja koja je već u opadanju, ali dobre za okoliš, posebno u zemljama poput Kine i Indije gdje je zagađenje zraka stalna briga.Uzgajanje piletine u laboratoriji, a ne na frami, uskoro bi moglo postati stvarnost. Memphis Meats je jedna od kompanija koja nastoji proizvoditi meso bez uzgajanja i ubijanja životinja, ali još uvijek ima puno stvari na kojima trebaju raditi, kao što su okus mesa, težina procesa proizvodnje, cijena itd.