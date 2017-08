Kompanija Samsung je danas predstavila tri nova uređaja u svom vodećem portfoliu nosivih uređaja, Gear Sport, elegantni i svestranipametni sat čiji fokus je na fitnessu i koji je otporan na vodu, Gear Fit2 Pro, nadograđenu GPS sportsku narukvicu s pametnim karakteristikama i Gear IconX, Samsungovu revolucionarnu, drugu generaciju bežičnih slušalica. Samsungovi novi Gear uređaji su dizajnirani tako da korisnicima omoguće maksimalno iskorištavanje njihovog dana i da im pomognu da žive zdraviji i uravnoteženiji život. Konferenciji za medije na IFA sajmu prisustvovao je i novinar portala Klix.ba.

Gear Sport: Novi svestrani pametni sat za podršku aktivnom i uravnoteženom životnom stilu

Gear Fit2 Pro: napredna GPS fitness narukvica

Gear IconX: Udobne bežične slušalice

Novi Gear uređaji pomažu u nizu aktivnosti - od detaljnog praćenja fitness aktivnosti do praćenja prehrane i spavanja, kao i motivacijskog coachinga kao životnog pratioca. Uvođenjem novih pametnih mogućnosti, jednostavna upotreba karakteristika,kao i partnerstvo s vodećim imenima u tehnologiji i fitnessu, Samsung pomaže korisnicima da idu još više od same fizičke spremnosti i da ostvaruju velike stvari."U Samsungu slavimo sportistu koji se sportom bavi svakodnevno- bez obzira da li je za lagano trčanje ili trenira za svoj sljedeći triatlon. Imamo dugu historiju koja obuhvaća izbor i inovativnost, a naši nosivi proizvodi namijenjeni su da pomognu korisnicima koji su na različitim nivoima fizičke spremnosti ida zadovolje njihove ciljeve i težnje. Želimo pomoći uklanjanju stigme koja kaže da biti fizički spreman može značiti samo jednu stvar, a da je praćenje fizičke spremnosti vrlo složeno i da se ono odnosi samo na najintenzivnije vježbajnje”, izjavio je DJ Koh, predsjednik Poslovnog odjela za mobilne komunikacije u kompaniji Samsung Electronics."Naši novi Samsung Gear nosivi uređaji pomažu korisnicima da idu još više iznad fizičke spremnosti i uživaju u aktivnom, uravnoteženom i ispunjenom životu na pametan i besprijekoran način", dodao je on.Kao dio ove ažurirane linije, Samsung je stvorioza Gear Sport i Gear Fit2 Pro:- Vodeće praćenje u industriji na vodootpornost i praćenje plivanje: Idealan pratilac za bilo kakav vid plivanja - od kružnog plivanja do igranja u bazenu - ovi su uređaji certificirani 5 ATM za otpornost na vodu.- Sada s najnovijom aplikacijom za Speedo treninge, Speedo On, Gear Sport i Gear Fit2 Pro vam također omogućuju jednostavno praćenje mjerenja ključnih parametara tokom plivanja, uključujući broj krugova, vrijeme potrebno za krug, vrstu pokreta i još mnogo toga.- Vrhunski nadzor brzine otkucaja srca: Uz poboljšanu tačnost, uređaji nude napredno praćenje brzine otkucaja srca u stvarnom vremenu. Oni vam pomažu da kontinuirano pratite vašu srčanu aktivnost–bilo da je riječ o uživanju u laganom drijemanju bez stresa ili o pohađanju časova intenzivne vožnje biciklom.- Premium partnerstva: Dnevne aktivnost mogu da se nadopune ažuriranim partnerstvima sa Under Armour i Spotify. Oba uređaja omogućuju pristup Under Armour aplikacijama za fitness, uključujući Under Armour evidenciju, MyFitnessPal, MapMyRun i Endomondo za aktivnosti, bilo da se radi o prehrani, spavanju ili mjerenju fitness aktivnosti- ove aplikacije pružaju korisnicima uvid u holističku sliku stanja njihovog zdravlja i fizičke spremnosti.Spotify Offline način omogućava slušanje vaše omiljene muzike online, offline ili čak bez vašeg pametnog telefona, tako da možete uživati u omiljenim melodijama bez obzira na lokaciju.- Automatsko otkrivanje aktivnosti: Automatsko otkrivanje aktivnosti ugrađeno u uređaje je usklađeno s vašim tijelom i prepoznaje sljedeće kategorije aktivnosti: hodanje, trčanje, vožnja biciklom ili obavljanje dinamičkih aktivnostiod plesa do košarke.- Personalizirana motivacija: Možete prilagoditi vlastiti wellness plan s prilagođenim ciljevima i upozorenjima.Gear Sport je moderan, ali praktičan sa minimalističkim kružnim zaslonom, Super AMOLED 1,2-inčnim zaslonom i poboljšanim korisničkim interfejsom, što olakšava pregled informacija - čak i kad ste na putu. S Gear Sportkorisnici mogu raditi na postizanju ciljeva zdravlja i wellness-a te primati upozorenja o upravljanju prehranom i preporuke aktivnosti čak i kada su izvan mreže.Dizajniran tako da ima vojničku izdržljivost, može se prilagoditi širokom rasponu okruženja. . Elegantan, ergonomski oblik koji se može nositi sa raznim šarenim i lako promjenjivim standardnim narukvicama od 20 mm, savršen je za svaku priliku I bez napora možete preći iz teretane u ugodnunoć s prijateljima. Gear Sport će biti dostupan u plavoj i crnoj boji, a također uključuje Gear temeljne funkcije:- kontrola uređaja s omogućenim Samsungovim internetskim sadržajem putem usluge Samsung Connect- djelovanje poput daljinskog upravljača, bilo za PowerPoint prezentaciju ili Samsung Gear VR slušalice- plaćanje robe uz klizeći pokret ručnog zgloba putem Samsung Pay (samo NFC)Osim novih sposobnosti praćenja otkucaja srcai plivanja, novi Gear Fit2 Pro ima napredni ugrađeni GPS za praćenje vašeg trčanja ili vožnje uz preciznopraćenje aktivnosti. Gear Fit2 Pro Super AMOLED zakrivljeni 1,5-inčni zaslon i touchscreen zaslon u boji i u visokoj rezoluciji čine ažuriranja u realnom vremenukao i obavijesti lakšim za čitanje. Potpuno nova, ergonomska narukvica je lagana i udobna za sve aktivnosti. Dostupna u crnoj i crvenoj boji, njen svestrani dizajnje čini elegantnim modnim dodatkom.IconX bežične slušalice omogućavaju vam da bez napora slušate svoju omiljenu muziku - čineći vašu svakodnevnu vožnju ugodnom ili imajući motivacijski učinak da postignete još bolje rezultate prilikom vježbanja. Možete uživati u muzici u on i offline moduprenoseći pjesmesa Samsungovog pametnog telefona ili PC-a,pristupajući omiljenim melodijama putem Bluetooth veze. Ušne slušalice su I vaša najnovija veza s Bixby -jem. Jednostavnim dodirom i držanjem slušalice možete koristiti svoj glas za upravljanje muzikom ili telefonom - čak i ako ga nemate u ruci.Ažurirani dizajn je u crnoj, sivoj i roza boji i još je više ergonomski i laganiji kako bi bile sigurne, udobne i elegantne za upotrebu. Za fitness entuzijastu, Gear IconX automatski prati vaše rutine prilikom trčanja, a također ima i samostalni Running Coach koji se može aktivirati jednostavnim dodiromslušalica kako bi se omogućilo ažuriranje statusa audio zvuka u uhu - u stvarnom vremenu i bez vašeg telefona. S brzim punjenjem i poboljšanim vijekom trajanja baterije do pet sati streaming-a i sedam sati samostalne muzike i do 4 GB interne pohrane, možete uživati u savršenom i potpuno samostalnom iskustvu slušanja muzike.