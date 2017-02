Kompanija Samsung je danas u Sarajevu održala prezentaciju svoja tri uređaja, a to su smartphonei Galaxy A3 i Galaxy A5 te smartwatch Gear S3.

Kompanija Samsung je danas u Sarajevu održala prezentaciju svoja tri uređaja, a to su smartphonei Galaxy A3 i Galaxy A5 te smartwatch Gear S3.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Smartphonei su napravljeni od kombinacije metala i izdržljivog Gorilla Glass 4 stakla. Oba uređaja zadovoljavaju standard IP68, što znači da su otporni na prašinu, kao i vodu. Kada je riječ o vodootpornosti, smartphone može provesti pola sata u slatkoj vodi na dubini do 1,5 metara. Također, zahvaljujući Gorilla Glass 4 staklu, nema opasnosti od oštećenja ključevima, kovanicama i ostalim predmetima koji se mogu naći zajedno s mobitelom u džepu vlasnika.Oba uređaja su dostupna u četiri boje, a to su crna, plava, roze i zlatna. Kupci u BiH ih mogu kupiti od sva tri operatera, BH Telecoma, Mtela i Eroneta.Kada je riječ o tehničkim specifikacijama, Galaxy A3 posjeduje ekran od 4,7-inča rezolucije 720x1280 piksela, 1,6 GHz procesor i 2 GB RAM-a, a napaja ga baterija od 2.350 mAh. Dobio je prednju kameru od 8 te stražnju od 13 MP s LED bljeskalicom te 16 GB interne memorije, koja se može proširiti microSD karticom do 256 GB. Težina uređaja iznosi 135 grama. Samsung je ugradio i senzor za otisak prsta. Cijena Galaxyja A3 u BiH iznosi 639 KM.Galaxy A5 je nešto napredniji te ima 5,2-inčni AMOLED ekran rezolucije 1080x1920 piksela, bateriju od 3.000 mAh, 1,9 GHz octa-core procesor i 3 GB RAM-a. Uređaj posjeduje USB Type-C port te microSD slot koji omogućava proširenje memorije karticom do 256 GB. Inače, interna memorija iznosi 32 GB, a težina 157 grama. Ekran prikazuje notifikacije čak i kada je ugašen. Kupcima je na raspolaganju i senzor za otisak prsta, koji otključava mobitel.Kamere su također naprednije, tako da A5 ima kamere od 16 MP naprijed i nazad, uz LED bljeskalicu. Jasno je da ovaj smartphone pravi fantastične selfie fotografije, a moguće se fotografisati i dok je uređaj u vodi, što je demonstirano na današnjoj prezentaciji u Sarajevu. Kamera prepoznaje ruku, a potom aktivira brojač i pravi selfie. Dva novinara s najboljim selfie fotografijama su nagrađena Galaxyjem A3.Samsungova Fast Charging tehnologija je također dio smartphonea. Zvučnik je postavljen bočno, tako da se ne prekriva pri držanju uređaja prilikom gledanja videa na YouTubeu.Za Galaxy A5 je potrebno izdvojiti 799 KM.Osim dva smartphonea, na prezentaciji je promovisan i smartwatch Gear S3, tačnije njegove dvije verzije, Classic i Frontier. Napravljeni su od nehrđajućeg čelika, a posjeduju Gorilla Glass SR+ ekrane. Sat je dobio 4 GB interne memorije, njegova baterija bez problema traje četiri dana, a podržava LTE, GPS i Samsung Pay.Njegova cijena iznosi 799 KM.