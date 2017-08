Kompanija Samsung je danas na IFA sajmu u Berlinu predstavila tri nova profesionalna monitora namijenjena modernim radnim mjestima, ali i novu mašinu za veš te usisivač. Predstavljanje novih uređaja južnokorejskog proizvođača pratio je i novinar portala Klix.ba.

Mašina za veš s revolucionarnom tehnologijom QuickDrive smanjuje vrijeme pranja

Usisivač POWERstick PRO uklanja sve nečistoće

Radi se o 34-inčnom monitoru CH89 za zakrivljenim ekranom, 27-inčnom također zakrivljenom modelu CH80 te 23,8 i 27-inčnom verzijom modela SH85, koji nudi ravni ekran.CH89, CH80 i SH85 imaju interfejs USB Type C za povezanost bez šavova, kao i optimiziranu jasnoću i prezentaciju boja na rezolucijama ultra WQHD (CH89), Full HD (CH80) i WQHD (SH85). Monitori, također, imaju trostrani dizajn bez rubova, s CH89 i CH80 dodatno pojačavaju efekat bez rubova uz pomoć 1800R zakrivljene strukture. Rješenjem postavki koji obično zahtijevaju višestruke ekrane i opreme na jedan monitor, kompaktni ekrani dodatno oslobađaju željeni radni prostor i smanjuju održavanje.Novi monitori omogućavaju korisnicima pristup, učitavanje, pregled i razmjenu sadržaja efikasno i brzo. Ovi modeli uključuju namjenski interfejs USB Tip C, omogućujući prenos podataka, Display Port (DP) signale i snagu unutar jednog kablovskog spoja. Osim uklanjanja viška žica s radnog prostora, kompozitni USB tip C osigurava kompatibilnost sa ličnim prenosnim kompjuterima, tabletima i mobilnim uređajima za besprijekornu, port-driven razmjenu sadržaja. Korisnici mogu pregledati dokumente i slike s manjih ličnih ekrana na većem monitoru bez gubitka vizuelne kvalitete.Profesionalci dodatno mogu prilagoditi prezentaciju sadržaja putem Samsungovog softverskog paketa Easy Setting Box. Za praktičnu saradnju i dijeljenje ekrana, monitori CH80 i SH85 imaju tehnologiju DP Out Daisy Chain. Korisnici mogu proširiti svoju trenutnu radnu površinu putem pojedinačnih monitora ili grupe monitora putem jedne DP veze.Rezolucija ultra WQHD kod CH89 (3,440 x 1,440) daje oštru prezentaciju koja je gotovo 2,5 puta veća od gustoće piksela FHD-a, stvarajući širi i šareniji radni prostor. SH85 prati boju s rezolucijom WQHD (2,560 x 1,440) koja pruža detaljne slike s gotovo 1,8 puta više gustoće piksela od standardnih FHD monitora.Sva tri ekrana sadrže postolje koje se podešava po visini, kao i mogućnosti okretanja i naginjanja, omogućujući korisnicima da postavljaju monitor na idealnu udaljenost i položaj gledanja. Ovi modeli također uključuju Samsungove karakteristike Flicker Free i Eye Saver, koje sprečavaju štetne vizuelne efekte koji mogu uzrokovati oštećenje očiju tokom dugotrajne upotrebe.Samsung je izložio i 49-inčni CHG90, HDR (visoki dinamički raspon) QLED monitor na IFA 2017. CHG90 proširuje radni prostor, a nudi panoramski prikaz slika, dijagrama i grafikona unutar jednog ekrana. Ova ultra-široka veličina sprječava korisnike da kombiniraju dva 27-inčna monitora da bi dovršili svoje zadatke, a također sprječava neusklađivanje i pojavu središnjeg okvira koji dolaze s takvim uređajima. Zajedno s HDR QLED kvalitetom slike, veličina CHG90 prilagođava se rasponu sadržaja dok održava jasnu, šarenu i realnu prezentaciju.Osim tehnologije za optimizaciju ekrana Easy Setting Box, funkcija Picture-by-Picture CHG90 korisnicima omogućuje povezivanje i pregled ulaznih izvora bez poništavanja originalne kvalitete slike. Opsežna povezanost CHG90, uključujući DP, Mini-DP, HDMI i USB priključke, također omogućuje dijeljenje sadržaja s vanjskim ličnim uređajima.Samsung je u Berlinu predstavio svoju revolucionarnu tehnologiju QuickDrive za mašine za pranje veša koje će biti predstavljene na IFA 2017 u Berlinu. U samom središtu mašine za pranje veša,oznake WW8800M, je Samsungova ekskluzivna QuickDrive tehnologija, koja korisnicima omogućava da smanje vrijeme potrebno za pranje veša na pola1. Na svojim postavkama Super Speed, dnevno pranje veša završava za samo 39 minuta, nudeći na taj način korisnicima rješenje za uštedu vremena koju su uvijek priželjkivali, a nikada nisu imali,ne ometajući, pritom, performanse pranja, energetsku efikasnost, njegu tkanina i izdržljivost.Mašina je dizajnirana za dugoročnu upotrebu. Opremljena Samsungovom tehnologijom digitalnih pretvarača, WW8800M smanjuje buku i smanjuje potrošnju energije, a istovremeno osigurava iznimnu izdržljivost, što omogućava mašini održavanje izvanrednih performansi pranja i njege tkanine. Osim toga, WW8800M nudi različite karakteristike za uštedu energije, uključujući i mogućnost uštede do 50 posto više energije od najvišeg standarda energetske efikasnosti A +++ po ciklusu pranja. Također, koristi keramički grijač s novom vrstom anti-prijanjajućeg premaza koji osigurava do 55 posto manje nakupljanja kamenca od konvencionalnih keramičkih grijača, pružajući podršku grijaču da održi svoje performanse duže s više izdržljivosti.POWERstick PRO je bežični usisivač koji predstavlja kombinaciju vodeće usisne snage na tržištu, ergonomskog dizajna koji omogućava lakše okretanje i manevrisanje te vrhunskog inovativnog rješenja za čišćenje. Usisivač osjeduje motor snage 150W, koji garantuje čistoću svih vrsta podova. Samo jednim prelaskom preko površine s lakoćom uklanja sve što mu se nađe na putu.Patentirana Flex Handle ručka se sklapa pod uglom do 50 stepeni jednim pritiskom na dugme, tako da korisnici mogu veoma lako usistavati ispod namještajna. Zahvaljujući dizajnu ručke, zglobovi, mišići i leđa su izloženi znatno manjem naporu. Usisivač posjeduje i dodatne alate za čišćenje koji omogućavaju uklanjanje prljavštine i dlaka duboko iz tepiha, kao i uklanjanje prašine i alergena iz posteljine i namještaja.Njegov EZClean Dustbin spremnik i četka se lako skidaju, a litij-jonska baterija omogućava 40-minutni rad. Životni vijek baterije iznosi pet godina.