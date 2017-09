Spark i Sync ujedinili su snage te objedinili dva uspješna događaja od prošlih godina, izložbu gadgeta i utrku dronova. Mnoštvo posjetitelja uživalo je u vrhunskim dostignućima nauke i tehnike, ali najviše pažnje privukao je prototip prvog plovila na električnu energiju u regiji.

Mladen Bruk, glavni projektant energetsko upravljačkog dijela Stark električnog broda ponosno nam je predstavio pilot projekt na kojem je radilo petnaestak ljudi različitih profila.



"Cijeli svijet ide prema baterijama, a to je bila i naša ideja – napraviti plovilo koje će isključivo ići na električnu energiju. Nema hibridnog motora, ovdje je sve zelena energija. Ugradili smo motor od 100 kilovata, otprilike 130 konjskih snaga, 90 kilovata 'upakovane' energije što se tiče baterija je tu", ispričao nam je Bruk, napominjujući da je cijelokupno plovilo nastalo u Mostaru te da je takvo prvo u regiji.



Gliser je testiran na jezeru, a ima energije za osam sati krstarenja na otprilike 22 čvora brzine. Na maksimalnoj brzini preko 30 čvorova posjeduje akumulirane energije za tri do četiri sata rada. Plovilo je dugo 5,3 metra i opremljenom standardnom nautičkom opremom.



"Sve je naš rad, pogonska jedinica je specijalno za ovaj projekta izrađena u Finskoj. Naša namjera je da mi ne idemo u proizvodnju brodova kao takvih, već da proizvodimo tehnologiju. Naredna ideja nam je koncept turističkog plovila za uslove maksimalne brige o okolišu, na jezerima, nacionalnim parkovima, na moru, gdje su izričiti zahtjevi nultog zagađenja. Osim toga želimo napraviti plovilo na solarne ćelije“, kazao nam je inžinjer Mladen Bruk.



Osim impozantnog modernog plovila na električni pogon brojni posjetitelji u Sparkovim prostorima mogli su vidjeti izloženi Rimac Concept One, električni automobil budućnosti koji može razviti brzinu veću od 350 km/h i s jednim punjenjem preći do 330 km. Poglede je privlačilo i BMW električno vozilo.



Na obližnjem polignonu desetak takmičara odmjeravalo je snage u utrci dronova, a pored izloženih dronova mogli ste igrati fudbal upravljajući robotima, te gledati ili oprobati desetine gadgeta od kojih zastaje dah.