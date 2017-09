Procurili detalji o Appleovom specijalnom pametnom telefonu iPhone X

Foto: EPA-EFE

Apple će uskoro predstaviti novu verziju iPhonea 8, ali osim nje na tržištu će biti specijalno izdanje iPhone X. Promocija je zakazana za 12. septembar, ali su detalji o novom mobitelu procurili.

Na događaju kojim će obilježiti 10. godišnjicu ovog pametnog telefona, Apple će predstaviti iPhone 8, iPhone 8 Plus i iPhone X.



Specijalni uređaj koštat će 1.000 dolara, imat će ekran od ruba do ruba i po prvi put mogućnost bežičnog punjenja. Imat će i 3D kameru za skeniranje lica, a tradicionalna tipka Home bit će uklonjena. Ekran će biti veličine 5,8 inča. Kada su u pitanju aplikacija, ovaj iPhone će imati Animoji aplikaciju koja koristi 3D tehnologiju da stvori emotikone koji odražavaju korisnikovu ekspresiju.



Na događaju će biti predstavljen i novi Apple Watch i Apple TV u 4K rezoluciji.



Uprkos svemu, analitičar Ben Wood kazao je da Apple donosi vrlo malo promjena na svojim pametnim telefonima.



"Ne mislimo da će novi iPhone uređaji imati veliki utjecaj na tržište pametnih telefona. Apple već dominira, ostvaruje profit, a dionice su mu jake. Ne očekujemo da će se ovo promijeniti. Kao što je to uvijek slučaj, inovacije iPhonea ubrzo dobiju kopije u rivalskim uređajima", rekao je Wood.