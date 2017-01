Na videoservisu YouTube objavljen je novi trailer za igru Tekken 7.

Igra je u Japanu predstavljena još u junu 2016. godine, no, u ostatku svijeta tek treba da se pojavi. Tačnije, ljubitelji popularne igre u Evropi će moći uživati u njoj tek od 2. juna ove godine.



Igra će biti dostupna za konzole PlayStation 4 i Xbox One, kao i za PC.



U oktobru je Tekken 7 postao zanimljiviji nakon što je potvrđen povratak španskog borca Miguela Caballera Roja. On se pridružio Nini Williams, Leeju Chaolanu Bobu i Master Ravenu.



U igri će se pojaviti i Akuma iz "Street Fightera", koji će se dobro uklopiti u cijelu priču.